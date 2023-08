Brutaler Sturz, doch 18-jährige Radsportlerin fährt einfach weiter

Felicity Wilson-Haffenden stürzte dramatisch, aber konnte bei der Weltmeisterschaft im Straßenrad der Junioren trotzdem weiter fahren. Julie Bego gewann.

Von Alexander Angierski

Glasgow (Schottland) - In Glasgow stürzte die Australierin Felicity Wilson-Haffenden (18) bei einem Radrennen am Samstag brutal in einer Kurve nach einer schnellen Abfahrt. Die Sportlerin stieg einfach auf und fuhr weiter.

Felicity Wilson-Haffenden (18) krachte mit dem Kopf auf den Asphalt und dann ins Gitter. Sie fuhr trotzdem weiter. © IMAGO / Belga Bei der Juniorinnen-Weltmeisterschaft im Straßenrennen in Glasgow war noch nicht einmal eine Runde des anspruchsvollen Stadtkurses gefahren, da rutschte der in Führung liegenden Wilson-Haffenden in einer Linkskurve das Vorderrad weg. Die 18-Jährige reagierte aber gekonnt, rollte sich spektakulär über den Asphalt ab und konnte viel Geschwindigkeit abbauen, ehe sie ins Absperrgitter krachte. Ein Twitter-User teilte die heftige Szene.

Felicity Wilson-Haffenden kam noch ins Ziel

Julie Bego (18) wurde nach einem mutigen Solo mit wenigen Sekunden Vorsprung verdient Weltmeisterin der Junioren. © David Pintens/BELGA/dpa Die gute Nachricht: Die Sportlerin stand scheinbar unverletzt auf und fuhr kurz darauf sogar mit ihrem Rad weiter. Zuschauer halfen ihr, das Fahrrad wieder fahrtauglich zu machen, und schon ging es los. Äußerlich waren bei der jungen Frau nicht einmal Schürfwunden zu entdecken, was für ihre ausgezeichnete Abrolltechnik spricht. Die Athletin war wohl etwas übermotiviert. Zuvor machte dieser aufgehende Stern der Radsportwelt ordentlich Tempo im Fahrerfeld und sorgte dafür, dass viele Fahrerinnen den Anschluss verloren. Dann verlor sie ihn selbst. Dynamo Dresden Der neue Arslan? Dynamo-Zugang Zimmerschied setzt aufs Kollektiv! Das Rennen der Juniorinnen ging über 70 Kilometer. Der Kurs in Glasgow besteht aus vielen engen Kurven und kurzen, aber sehr steilen Anstiegen. Gewonnen hat die Französin Julie Bego (18). Beste Deutsche wurde Hannah Kunz (18) aus Rheinland-Pfalz auf Platz 17 mit 2:45 Minuten Rückstand. Der Pechvogel Felicity Wilson-Haffenden kam mit 15:41 Minuten Rückstand auf Platz 65 ins Ziel.

