Deutschland-Tour-Finale bald in Magdeburg? Was erst geschehen muss

Magdeburg - Das Finale der Deutschland Tour 2025 findet womöglich in Sachsen-Anhalt statt. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, über die der Stadtrat Magdeburg am 2. Mai beraten soll.

Die Gewinner der Deutschland-Tour 2023 - könnte Magdeburg nächstes Jahr das Ziel sein? © David Inderlied/dpa

Demnach soll das vorletzte Teilstück des einzigen deutschen Etappenrennens auf dem Brocken enden. Die Schlussetappe soll von Halle nach Magdeburg führen. Als Ziel ist nach mehreren Runden durch die Landeshauptstadt das Schleinufer angedacht.

Der Veranstalter der Deutschland Tour war an die Städte Halle und Magdeburg herangetreten. Die Etappen würden am 23. und 24. August 2025 stattfinden, gestartet wird die Rundfahrt am 20. August.

Allerdings möchte die Stadt Magdeburg das Event nicht ohne finanzielle Hilfen stemmen. Notwendig sei eine Förderung durch das Land in Höhe von 270.000 Euro und das Einstellen der erwarteten Kosten in den Haushalt 2025. Diese würden voraussichtlich 535.000 Euro betragen.

Davon könnten womöglich noch weitere Förderungen von insgesamt 100.000 Euro sowie Werbeeinnahmen von 70.000 Euro abgezogen werden.