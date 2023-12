Einen Tag vor Karriereende: Radstar überfährt eigene Ehefrau (†33)

Adelaide (Australien) - Unfassbar! Einen Tag vor dem offiziellen Ende seiner aktiven und sehr erfolgreichen Karriere wurde Radstar Rohan Dennis (33) nach übereinstimmenden Medienberichten von der Polizei festgenommen. Demnach wird Dennis beschuldigt, seine Frau überfahren zu haben, die daraufhin an ihren Verletzungen starb.

Melissa Dennis (†33) wurde überfahren. Ob es sich um einen Unfall oder um Absicht handelte, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. © Screenshot/Instagram/melissamhoskins

Wie die South Australia Police am Silvestermorgen mitteilte, wurden am Samstagabend die Polizei- und Rettungsdienste in Adelaide (Australien) gerufen, weil eine Frau von einem Auto angefahren worden war.



Der Rettungsdienst fand die Frau mit schweren Verletzungen vor und brachte sie sofort ins Krankenhaus, wo sie aber an ihren Verletzungen verstarb.

Wie die Polizei weiter mitteilte, sei die Frau dem Fahrer bekannt gewesen.

Nach übereinstimmenden Medienberichten handle es sich bei ihr um Melissa Dennis (†33), die seit 2018 mit Radstar Rohan Dennis verheiratet war. Sie haben zwei Kinder.