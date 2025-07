Reue? Fehlanzeige! Rad-Flitzer ist stolz auf waghalsige Aktion bei Tour de France

Valence (Frankreich) - Die 17. Etappe der Tour de France wird den Radsport-Fans wohl noch eine Weile in Erinnerung bleiben: Kurz vor dem Ende tauchte nämlich plötzlich ein fremder Fahrer in voller Team-Montur auf der Strecke auf, der von den Sicherheitskräften überwältigt werden musste. Seine gefährliche Aktion bereut der ungewöhnliche Flitzer allerdings nicht.

Sofian Aissaoui (31, hinten) crashte die 17. Etappe der Tour de France als Rad-Flitzer. © Marco BERTORELLO / AFP

"Ich bin stolz - mein Video ist um die Welt gegangen", freute sich Sofian Aissaoui (31) im Interview mit "Le Dauphine".



Der Störenfried durchbrach am Mittwoch in Valence wenige Minuten vor dem Eintreffen des Pelotons die Absperrung und fuhr mit seinem Rad in Richtung Ziellinie. Dabei trug er ein Trikot des Teams Decathlon-AG2R La Mondiale inklusive Startnummer.

Ein Polizist checkte den 31-Jährigen schließlich vom Drahtesel, für den waghalsigen Coup verbrachte er anschließend 44 Stunden in Polizeigewahrsam und wurde inzwischen zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe sowie zu einer Geldbuße verurteilt.

"Es war eine verrückte Idee, um für Aufmerksamkeit zu sorgen - und einen Adrenalinkick. So wie bei Cristiano Ronaldo", begründete der Franzose sein Handeln. "Ich habe mir extra das offizielle Trikot gekauft und die Startnummer drucken lassen."

Bereits 2019 sorgte der Rad-Flitzer für Aufsehen, als er während eines Fußballspiels in der portugiesischen Stadt Faro auf den Platz stürmte, um ein Selfie mit seinem Idol Cristiano Ronaldo (40) zu machen.