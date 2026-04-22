Horror-Verletzung bei deutschem Rad-Talent! Riesiges Holzstück bohrt sich durch seinen Körper

Gent (Belgien) - Es sind schockierende Bilder, die der deutsche Nachwuchs-Radsportler Moritz Mauss (18) auf seinem Instagram-Profil postet. Bei einem Rennen am vergangenen Sonntag stürzte der gebürtige Düsseldorfer schwer - und zog sich dabei eine absolute Horror-Verletzung zu.

Nachwuchs-Radprofi Moritz Mauss (18) verletzte sich am Wochenende schwer. © IMAGO / teamSprint-media

"Ich habe in den letzten Tagen darüber nachgedacht, diesen Beitrag zu teilen, aber ich finde es wichtig, auch diese Seiten der Reise und des Sports zu zeigen", schrieb Mauss und schob gleich eine Triggerwarnung für die Bilder hinterher, die er mit seinem Post veröffentlichte.

"Am Sonntag bin ich beim Madison-Rennen beim International Track Meeting in Gent gestürzt", erklärte der 18-Jährige, was passiert war: "Bei meinem Sturz rutschte ich über die Bahn, und ein 50 Zentimeter langes Stück Holz splitterte von der Bahn ab und drang direkt in meine Hüfte und meinen linken Oberschenkel ein."

Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht und innerhalb von zwei Stunden nach dem Unfall operiert. Besagten "Splitter", der dabei in Einzelteilen aus seinem Körper geholt wurde, zeigte Mauss in seiner Bildergalerie und legte für die bessere Vorstellungskraft, wie riesig das Holzstück gewesen war, noch ein Maßband an die kaputte Bahn.

"Alles verlief reibungslos und ich bin jetzt schon wieder zu Hause", konnte der Nachwuchs-Profi, der sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße fährt, zum Glück Entwarnung geben.