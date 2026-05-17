Politt verpasst Heim-Triumph bei "Rund um Köln": Neuseeländer holt sich Sieg am Rhein

Köln - Die Hoffnungen auf einen zweiten Heimsieg von Nils Politt (32) beim Rad-Klassiker "Rund um Köln" haben sich nicht erfüllt. Stattdessen hat sich der Neuseeländer Laurence Pithie (23) den Sieg am Rhein geholt.

Der Neuseeländer Laurence Pithie (23) gehört zu den größten Rad-Talenten von Red Bull - und hat das bei "Rund um Köln" am Sonntag erneut unter Beweis gestellt. © Thomas Banneyer/dpa

Der Red-Bull-Profi setzte sich nach 191 Kilometer mit Start und Ziel in Köln in einer dreiköpfigen Spitzengruppe im Sprint vor dem Briten Fred Wright (26) und dem Belgier Aimé de Gendt (31) im Sprint durch.

Der Kölner Politt, der das Rennen 2022 gewonnen und damit für den einzigen deutschen Sieg in den letzten 20 Jahren gesorgt hatte, setzte sich auf der Schleife durch das Bergische Land einige Male in Szene. Als die entscheidende Gruppe gut 20 Kilometer vor dem Ziel gebildet wurde, war er aber nicht dabei.

Bester Deutscher war bei der 108. Auflage Tobias Müller (22) auf dem fünften Platz.

Politt war als Mitglied der deutschen Nationalmannschaft an den Start gegangen, da sein UAE-Team nicht für das Rennen in der Domstadt gemeldet hatte. "Rund um Köln" zählt nicht zur WorldTour, entsprechend gibt es für die Profiteams keine Verpflichtung teilzunehmen.