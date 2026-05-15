Giro schon wieder von Massensturz überschattet: Das macht deutschen Topfahrer so wütend

Neapel (Italien) - Kaum eine Etappe des diesjährigen Giro d'Italia , die nicht von einem Massensturz überschattet wird! Auch auf dem sechsten Teilstück der Grand Tour kam es wenige hundert Meter vor dem Ziel auf regennassem Kopfsteinpflaster zu einem bösen Sturz. Der Deutsche Pascal Ackermann (32), der selbst glücklicherweise verschont blieb, reagierte alles andere als amüsiert auf den Zwischenfall.

Pascal Ackermann (32) hat genug von den gefährlichen Zieleinkünften beim Giro d'Italia. (Archivfoto) © Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa

"Die Zielkurve war leicht nass. Eigentlich wussten wir vorher schon zu 70:30 Prozent, dass wir nicht durchkommen", sagte der frustrierte Ackermann nach dem Rennen bei Eurosport und fügte zynisch hinzu: "Das Spektakel ist wieder da, sie haben uns stürzen sehen. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen."

Schon vor der Etappe hatte der 32-Jährige Zweifel angemeldet, dass es glimpflich ausgehen würde, wenn die Straßen nicht trocken blieben - und sollte recht behalten.

Anstatt eines breiten, geraden Zielstücks wählten die Veranstalter eine kurvenreiche Kopfsteinplasterstrecke für den finalen Kilometer. Dort rutschte zunächst Unibet-Rose-Rockets-Fahrer Elmar Reinders (34) sowie sein in aussichtsreicher Position für den Etappensieg liegender Teamkapitän Dylan Groenewegen (32) weg, dahinter kamen fünf weitere Sportler zu Fall.

Mehrere gut platzierte Fahrer wurden durch den Sturz aufgehalten, darunter auch Ackermann, der schließlich nur den 17. Rang belegte, während vorne der Italiener Davide Ballerini (31) nur von Jasper Stuyven (34) verfolgt zum Tagessieg fahren konnte.