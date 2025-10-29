Leidtragender im Medaillen-Chaos: Deutscher Weltmeister attackiert Verband scharf

Santiago (Chile) - Pures Chaos bei der Bahnrad-WM - und die Leidtragenden sind zwei Deutsche! Nach einigem Hin und Her wurde Roger Kluge (39) und Moritz Augenstein (28) ihre Bronze-Medaille im Madison wieder aberkannt. Das kann der 39-Jährige nicht so stehen lassen.

Der deutsche Bahnrad-Fahrer Roger Kluge (39) ist nach einem Jury-Fehler bei der WM, der ihn die Bronze-Medaille kostete, mehr als bedient. © Andreas Gora/dpa

"Das Fehlverhalten der UCI-Kommissare hat das Rennen eindeutig beeinflusst und verzerrt, was einfach inakzeptabel ist und bei einer Weltmeisterschaft auf keinen Fall hingenommen werden darf", ließ Kluge seinem Frust auf Instagram freien Lauf.

Was war passiert? Im Madison geht es nicht darum, die Distanz von 50 Kilometern als Schnellster zu absolvieren, stattdessen werden bei einzelnen Sprintwertungen Punkte erfahren.

In Santiago wurde allerdings falsch gezählt, sodass Kluge und Augenstein zunächst als Drittplatzierte verkündet worden, die Wertung danach aber korrigiert worden war. Das deutsche Duo wurde so noch von Dänemark überholt und landete schließlich auf dem vierten Rang.

Für Kluge ist das ein Unding, besonders, weil die Zwischenstände das ganze Rennen über falsch eingeblendet wurden und somit auch den Rennverlauf beeinflussten.

"Hätten wir und sicherlich auch Team GB gewusst, dass Team Dänemark ebenfalls etwa 60 Punkte auf seinem Konto hatte, wäre Dänemark nicht einfach mit noch zwölf Runden vor sich davongerollt, wir wären am Hinterrad geblieben, und die letzten beiden Sprints wären ganz anders ausgegangen", ärgerte sich der dreifache Madison-Weltmeister.