Er will 2026 einen "Rennsieg"! Deutsche Radhoffnung wechselt das Team

Berlin - Die deutsche Radhoffnung Pascal Ackermann (31) fährt ab der neuen Saison für das Team Jayco AlUla. Wie der Rennstall am Mittwoch bekannt gab, unterschrieb der Sprinter einen Zweijahresvertrag. Ackermanns aktuelles Arbeitspapier bei Israel-Premier Tech läuft zum Ende des Jahres aus.

Sprinter Pascal Ackermann (31) will 2026 mit neuem Team richtig angreifen. © Anne-Christine POUJOULAT / AFP

"Das Team Jayco AlUla ist ein Team mit einer großartigen Geschichte, zu dem ich schon aufgeschaut habe, als ich noch jünger war. Es war schon immer mein Traum, Teil dieses Teams zu werden, daher freue ich mich sehr über diese Gelegenheit", sagte Ackermann:

"Für mich ist es definitiv das beste Team, um meinen Traum vom Rennsieg weiter zu verfolgen! Lasst uns 2026 angreifen und wieder an die Spitze zurückkehren."



Jayco AlUla freue sich sehr, "Pascal im Team willkommen zu heißen, und sind überzeugt, dass er sich sehr gut in den bewährten Sprintzug des Teams einfügen wird", sagte Geschäftsführer Brent Copeland:

"Im Laufe seiner Karriere hat er gezeigt, dass er auf höchstem Niveau gewinnen kann, was seine zahlreichen Etappensiege bei den Grand Tours belegen."