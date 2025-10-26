Einen Monat nach Zusammenbruch: Radsportler (†25) verliert Kampf um sein Leben

Vicenza (Italien) - Große Trauer im italienischen Radsport ! Rund einen Monat, nachdem er im Ziel eines Rennens in Sovizzo zusammengebrochen war, hat der italienische Profi Kevin Bonaldo den Kampf um sein Leben verloren. Er wurde nur 25 Jahre alt.

Kevin Bonaldo (†25) verstarb mehr als einen Monat nach seinem Zusammenbruch bei einem Radrennen in Italien. © imago / GEPA pictures

Am 21. September hatte der junge Italiener nach dem Piccola Sanremo einen Schwächeanfall erlitten, wurde vor Ort behandelt und dann umgehend in ein Krankenhaus in Vicenza gebracht, wo er seither zwischen Leben und Tod schwebte.

"In diesem Monat, in dem er unter ständiger Beobachtung stand, zeigte Kevin seinen ganzen Charakter, indem er auf seinem Krankenhausbett um seine Genesung kämpfte. Im Laufe dieser Wochen gab es Anzeichen, die Hoffnung auf eine Genesung machten", teilte sein Team SC Padovani Polo Cherry Bank mit.

Doch in den letzten Stunden habe sich sein Zustand rapide verschlechtert, bis er schließlich am Freitagmorgen im Kreise seiner Familie verstarb.

Bonaldo hinterlasse "eine unüberbrückbare Lücke in allen, die das Glück und die Ehre hatten, ihn zu kennen", schrieb Padovani weiter.

Der 25-Jährige hatte seine Karriere mit mehreren Vize-Titeln bei italienischen Nachwuchs-Meisterschaften begonnen und sich in diesem Jahr Padovani angeschlossen. Bei dem Team, für das auch sein Bruder Antonio fährt, entwickelte er sich schnell zu einer wichtigen Stütze.