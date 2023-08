"Letzte Generation"? Demonstranten kleben auf Straße und blockieren Rad-WM

Edinburgh (Schottland) - Das Fahrerfeld stand während der Weltmeisterschaft plötzlich still. Mitten auf dem schottischen Land im Nirgendwo. Der Grund: Demonstranten versperrten den Weg und machten eine Weiterfahrt unmöglich.

Die Fahrer auf der "The Queensferry Crossing" in Edinburgh. Noch hatten sie freie Fahrt. © ADRIAN DENNIS / AFP

In den Fernsehbildern war das allerdings nicht ersichtlich. Es wurde nur gemeldet, dass auf der Strecke offenbar Demonstranten die Strecke versperren.

Der Zwischenfall ereignete sich direkt am Carron Valley Reservoir, 65 Kilometer westlich von Edinburgh entfernt, der Hauptstadt Schottlands.

Die Radprofis starteten dort um 9.30 Uhr in die 271,1 Kilometer lange Etappe nach Glasgow. Die Zielankunft in Glasgow wurde ursprünglich zwischen 15.26 und 15.58 Uhr erwartet, was sich nun auf mindestens 16.30 Uhr verschieben wird.

Die Demonstranten haben derweil ihr Ziel komplett verfehlt, denn die Weltregie zeigte in der etwa einstündigen Unterbrechung kein einziges Bild der Demonstranten, geschweige denn ihre Motivation.

Eurosport zeigte beispielsweise die ganze Zeit nur das Fahrerfeld oder die schottische Landschaft.