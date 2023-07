Radrennen abgebrochen! 17-Jähriger stürzt auf Abfahrt und stirbt

Linz - Tragische Neuigkeiten aus dem Radsport. Bei einer Junioren-Rundfahrt in Oberösterreich ist der erst 17 Jahre alte Jacobo Venzo nach einem Sturz gestorben. Der Fall ähnelt dem Tod von Gino Mäder (†26) , der bei der Tour de Suisse vor einigen Wochen tödlich verunglückte.

Jacobo Venzo (17) verunglückte bei einem Sturz auf der Abfahrt vom Mistelbacher Berg tödlich. © Facebook Screenshot Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino

"Tief schockiert müssen wir mitteilen, dass der italienische Nachwuchsathlet, der gestern auf der 1. Etappe zu Sturz gekommen ist, trotz aller ärztlichen Bemühungen seinen Verletzungen erlegen ist", teilten die Veranstalter am Sonnabend mit.

Venzo war auf der Etappe von Haid nach Marchtrenk gestürzt, als der Italiener die Abfahrt vom Mistelbacher Berg hinuntersauste.

Zwar kümmerten sich Rennärzte umgehend um die Erstversorgung des Radsportlers, anschließend wurde der Teenager ins Universitätsklinikum nach Linz geflogen. Doch das Sport-Talent erlag in der Nacht zu Samstag den Verletzungen im Krankenhaus.

Zunächst wurde die Etappe unterbrochen, später sogar abgebrochen. Mittlerweile wurde die gesamte 48. Int. Junioren Rundfahrt abgesagt.

Emotionale Einblicke liefert das Team "Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino".

Der Rennstall zeigte sich "am Boden zerstört" und "in diesem Moment der großen Trauer um seine Familie, seine Freunde und alle, die ihn geliebt haben, versammelt", heißt es in einem Statement.