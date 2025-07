Regeländerung bei der Tour de France: Nicht mal die Fahrer verstehen sie

Lille (Frankreich) - Am Samstag startet die Tour de France - mit einer neuen Regel im Gepäck. Top-Favorit und Titelverteidiger Tadej Pogačar (26) hat wenig Verständnis für die Neuerung.

Tadej Pogačar (26) will nach 2020, 2021 und 2024 seinen vierten Gesamtsieg bei der Tour de France holen. © Jerome Delay/AP/dpa

Vor rund einem Jahr beschloss der Radsport-Weltverband UCI nach zahlreichen üblen Massenstürzen in Zukunft auf ein System mit Gelben Karten zu setzen, um Vergehen zu bestrafen, mit denen Fahrer oder andere Personen die Sicherheit des Rennens gefährden.

Nach einer Testphase Ende vergangenen Jahres greift die Regel seit Januar und wird damit erstmals bei der Tour de France zur Anwendung kommen - zum Unverständnis von Pogačar.

"Ich persönlich habe mich mit dieser Regel noch nicht so genau auseinandergesetzt. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Fahrer die Regel nicht verstehen oder dass nicht klar ist, was eigentlich bestraft wird", sagte der Slowene auf einer Pressekonferenz im Rahmen der Teamvorstellungen am Donnerstag.

Sein Teamkollege und Helfer bei UAE Team Emirates-XRG, Nils Politt (31), stimmte dem zu: "Ich habe zuletzt selbst eine bekommen für eine kleine Rangelei. Das System der Gelben Karten haben wir alle noch nicht ganz verstanden", erklärte der Deutsche kürzlich.