Transfermarkt im Liveticker: Wechsel perfekt! Jamie Gittens verlässt den BVB

In unserem großen Liveticker versorgen wir Euch mit allen Infos zu Wechseln und Personalentscheidungen in der Bundesliga , 2. Bundesliga und 3. Liga , den Knallern aus den Regionalligen sowie den Highlights aus aller Welt.

Die Niedersachsen leihen den Abwehrmann zunächst für ein Jahr von Celtic Glasgow aus, besitzen anschließend aber eine Kaufoption. Der in Bremen geborene und bei Werder ausgebildete Deutsch-Pole wechselte 2023 noch für fünf Millionen Euro von Legia Warschau nach Schottland, kam dort in der vergangenen Saison aber kaum zum Zug.

Innenverteidiger Maik Nawrocki (24) schließt sich Hannover 96 an.

Das gaben die "Blues" aus London am Samstagnachmittag bekannt. Dort unterschreibt der 20-jährige Flügelstürmer einen Vertrag bis 2032, die Ablöse soll dem Vernehmen nach bei umgerechnet rund 65 Millionen Euro liegen.

Der Brasilianer wechselt für kolportierte 15 Millionen Euro vom englischen Zweitligisten Sheffield United nach Niedersachsen, unterschreibt dort einen Vertrag bis Sommer 2030 - und tritt in die Fußstapfen seiner Landsmänner Luiz Gustavo (37) sowie Josué (45).

Die Wölfe schlagen zu und holen den defensiven Mittelfeldspieler Vini Souza (26) an Bord.

"Die SV Elversberg hat in den vergangenen Jahren gezeigt, dass man mit klaren Ideen und Zusammenhalt viel erreichen kann. Für mich ist der Wechsel der richtige Schritt zur richtigen Zeit", sagte Gyamerah, der in der 2. Bundesliga bereits für den VfL Bochum, Hamburger SV und 1. FC Nürnberg spielte.

Der 23 Jahre alte Flügelspieler wird zunächst für eine Saison an den Aufsteiger ausgeliehen, wie beide Vereine am Abend mitteilten.

Das Hin und Her hat ein Ende: Nationalstürmer Jonathan Burkardt (24) wechselt vom FSV Mainz 05 zu Eintracht Frankfurt. Das gaben die beiden Klubs aus der Fußball-Bundesliga bekannt. Zu den Ablösemodalitäten machten die Vereine keine Angaben.

Neuzugang Nummer eins: SV Werder Bremen hat erstmals in der Sommerpause auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Maximilian Wöber (27) in der Defensive verstärkt.

Wie der Bundesligist am Freitag verkündete, wechselt der österreichische Nationalspieler per Leihe vom englischen Premier-League-Aufsteiger Leeds United an die Weser. Obendrauf beinhaltet der Deal eine Kaufoption, teilten die Grün-Weißen zudem mit.

"Wir sind sehr froh, dass wir Maximilian für Werder begeistern konnten. Mit ihm holen wir einen international erfahrenen Abwehrspieler, der uns mit seiner Qualität weitere Stabilität in der Defensive geben wird", wird Werder-Sportdirektor Peter Niemeyer (41) in der Vereinsmeldung zitiert.