Mehr als zehn Jahre Dauer-Duell: Doch ist dieser Radprofi der ewige Zweite?

Glasgow (Schottland) - Die Straßenrad-WM der männlichen Elite hatte am Sonntag ihren verdienten Sieger gefunden. Der neue Weltmeister heißt: Mathieu van der Poel (28, Niederlande).

Sie kleben wie Magnete einander und bei allen möglichen Spitzenrennen tauchen die beiden in der Spitzengruppe nebeneinander auf.

Zweiter wurde wieder einmal Wout van Aert (28, Belgien) und genau dieses "wieder einmal" ist der Grund, weshalb Wout van Aert auf dem Podest so guckt, wie er guckt.

Wout van Aert (l.) und Mathieu van der Poel (m.) bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Cyclecross 2011/2012, mit dem üblichen Ausgang. (Archivbild) © PETER DECONINCK / BELGA / AFP

Aber freilich nicht immer. Bei der Cyclocross-WM 2018 wurde Wout van Aert Weltmeister, während van der Poel "nur" Dritter wurde.

Aber das korrigierte der Niederländer ein Jahr später. Da ließ er wieder alle hinter sich. Genauso 2020, 2021 und 2023.

In jeder anderen Zeit wäre Wout van Aert bei Eintagesrennen das Maß aller Dinge, aber der Belgier muss mit van der Poel auskommen.

Es ist wie verhext, denn auf dem Papier ist Wout van Aert der absolute Branchen-Primus. Neun Tour-de-France-Etappen gewann der Belgier. Sowohl Sprint-, als auch Bergetappen. Radsportfans reiben sich die Augen bei dieser Leistung.

Aber wenn Mathieu bei Eintagesrennen mit am Start geht, dann wissen die meisten, wer gewinnt.

So wie am Sonntag bei der Straßenrad-WM in Schottland.