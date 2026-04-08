"Von der Strecke gerammt": Rad-Ass mitten im Rennen von Arzt-Auto abgeräumt

Astitz (Spanien) - Eigentlich begleitet medizinisches Personal Radrennen , um etwa gestürzten Fahrern zu helfen - bei der Baskenland-Rundfahrt war allerdings ein Arzt-Fahrzeug selbst Auslöser eines bösen Sturzes.

Der spanische Radprofi Mikel Landa (36) wurde auf der zweiten Etappe der Baskenland-Rundfahrt von einem medizinischen Begleitfahrzeug angefahren. © OSCAR DEL POZO / AFP

Der spanische Radprofi Mikel Landa (36) war am Dienstag kurz hinter der Spitzengruppe liegend auf der letzten Abfahrt der zweiten Etappe gestürzt.

Zwar konnte er sich noch aufrappeln und erreichte das Ziel schließlich mit mehr als 13 Minuten Rückstand, im Anschluss musste er aber ins Krankenhaus gebracht werden.

Doch der Sturz war kein normaler Renn-Zwischenfall: Wie Jürgen Foré, CEO seines Teams Soudal Quick-Step, später bei Het Nieuwsblad erzählte, sei Landa von einem medizinischen Begleitfahrzeug umgefahren worden!

"Das Auto des Arztes hat Mikel Landa auf einer engen und schnellen Abfahrt einfach von der Strecke gerammt", schimpfte Foré und regte sich besonders darüber auf, dass sich im Nachhinein niemand bei dem 36-Jährigen entschuldigt habe.