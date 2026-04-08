"Von der Strecke gerammt": Rad-Ass mitten im Rennen von Arzt-Auto abgeräumt
Astitz (Spanien) - Eigentlich begleitet medizinisches Personal Radrennen, um etwa gestürzten Fahrern zu helfen - bei der Baskenland-Rundfahrt war allerdings ein Arzt-Fahrzeug selbst Auslöser eines bösen Sturzes.
Der spanische Radprofi Mikel Landa (36) war am Dienstag kurz hinter der Spitzengruppe liegend auf der letzten Abfahrt der zweiten Etappe gestürzt.
Zwar konnte er sich noch aufrappeln und erreichte das Ziel schließlich mit mehr als 13 Minuten Rückstand, im Anschluss musste er aber ins Krankenhaus gebracht werden.
Doch der Sturz war kein normaler Renn-Zwischenfall: Wie Jürgen Foré, CEO seines Teams Soudal Quick-Step, später bei Het Nieuwsblad erzählte, sei Landa von einem medizinischen Begleitfahrzeug umgefahren worden!
"Das Auto des Arztes hat Mikel Landa auf einer engen und schnellen Abfahrt einfach von der Strecke gerammt", schimpfte Foré und regte sich besonders darüber auf, dass sich im Nachhinein niemand bei dem 36-Jährigen entschuldigt habe.
Mikel Landa muss Baskenland-Rundfahrt nach Unfall mit medizinischem Begleitfahrzeug aufgeben
"Das ist manchmal unerträglich! Wir tun alles für die Sicherheit und dann passieren solche Dinge", schimpfte der Soudal-Quick-Step-Manager: "Als Team steht man dann mit leeren Händen da, muss aber die Schläge einstecken."
Dann verkündete Foré, dass der Spanier sich im Krankenhaus befinde, er hoffe darauf, dass er zumindest keine Knochenbrüche zugezogen habe.
Seine Hoffnung sollte erfüllt werden, am Mittwoch gab Soudal Quick-Step nämlich Entwarnung im Fall Landa.
"Nach einem Zwischenfall auf der zweiten Etappe der Baskenland-Rundfahrt am Dienstag wurde Mikel Landa zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Glücklicherweise ergaben die Untersuchungen keine Knochenbrüche oder bleibenden Schäden und Mikel konnte eine ruhige Nacht verbringen", hieß es in einem Statement.
Ohne Folgen blieb der Sturz aber nicht: Der dreimalige Etappensieger beim Giro Italia musste die Rundfahrt aufgeben.
"Es wurde [...] beschlossen, dass es das Beste ist, wenn er sich aus dem Rennen zurückzieht, damit sich sein Körper vollständig erholen kann", schrieb das belgische Radsport-Team.
Titelfoto: Bildmontage: OSCAR DEL POZO / AFP, Screenshot/X/@Eurosport_ES