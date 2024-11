Schock-Foto! Cricket-Schiedsrichter nach Kopftreffer kaum wiederzuerkennen

Perth (Australien) - Das hätte ganz anders ausgehen können! Ein australischer Cricket-Schiedsrichter wird während eines Spiels von einem Ball am Kopf getroffen - und schockiert im Anschluss mit einem Bild seines Gesichts.

Das Gesicht von Tony DeNobrega schwoll durch den Kopftreffer stark an. © Screenshot/Facebook/West Australian Suburban Turf Cricket Umpires Association

Bei einem Cricket-Spiel nördlich der australischen Stadt Perth war Tony DeNobrega am vergangenen Samstag als Schiedsrichter im Einsatz.

Das nahm für den Australier jedoch kein gutes Ende! Wie die West Australian Suburban Turf Cricket Umpires Association auf Facebook mitteilte, wurde er von einem "brutalen Schlag" an der Seite seines Gesichts getroffen - offenbar hatte der Schlagmann den Ball perfekt getroffen und so besonders viel Wucht in den Schlag gelegt.

Das Gesicht des Unparteiischen schwoll umgehend gewaltig an, insbesondere sein Auge war kaum mehr als solches zu erkennen.

DeNobrega wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, wo jedoch zu seinem Glück festgestellt wurde, dass er sich keine Knochen gebrochen hatte.

Dennoch behielten die Ärzte ihn über Nacht zur Beobachtung dort und schlossen angesichts der Schwere der Verletzungen auch eine Operation nicht aus.