Special Olympics 2023: Team Deutschland mit 14 Sportlern aus Sachsen-Anhalt vertreten

Magdeburg - Bei den Special Olympics World Games in Berlin sind auch 14 Sportlerinnen und Sportler aus Sachsen-Anhalt mit dabei.

Die Special Olympics Spiele finden alle zwei Jahre statt. © Andreas Gora/dpa

Die Athleten treten in acht von insgesamt 26 Sportarten an, wie das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt am Donnerstag mitteilte.

Demnach kämpfen sie in den Disziplinen Boccia, Hockey, Leichtathletik, Radsport, Reiten, Rollerskating, Schwimmen und Tischtennis um Medaillen.

Unterstützt werden sie dabei von sieben Trainerinnen und Trainer. Die Sportler und ihre Trainer kommen unter anderem aus Magdeburg, Halle, Köthen und Thale, wie es hieß.

Berlin ist vom 17. bis 25. Juni Gastgeber der Special Olympics World Games. An den Spielen der geistig und mehrfach behinderten Menschen nehmen etwa 7000 Athleten teil.