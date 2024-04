Feuer zerstört Neuroturm: Olympiasieger André Lange spendet erstes WM-Gold

Arnstadt - Bob-Ikone André Lange (50) spendet sein erstes WM-Gold für den Wiederaufbau des mittelalterlichen Neutorturms in Arnstadt.

Die Auktion auf eBay soll am Mittwoch 16 Uhr starten.

"Es war Anfang Februar 2000. Ich hatte in der Vorwoche im Zweierbob das Gold knapp verpasst. Im 4er wollte ich jetzt einfach das Ding vor 30.000 Zuschauern nach Hause bringen", erklärte der gebürtige Ilmenauer.

Der viermalige Olympiasieger und achtmalige Weltmeister errang das Gold 2000 mit seinen Anschiebern Lars Behrendt, René Hoppe und Carsten Embach in Altenberg.

Die Kuppel des mittelalterlichen Neuroturms wurde von dem Feuer vollständig zerstört. © Christopher Kissmann/dpa

Der Dachstuhl des Turms aus dem 15. Jahrhundert war am Sonntag in Flammen aufgegangen und komplett zerstört worden. Feuer und schwarzer Rauch aus der Kuppel des Torturms an der historischen Stadtmauer von Arnstadt waren weithin zu sehen.

Inzwischen seien die Reste der Kuppel und der Turmspitze abgetragen worden. Die Brandursache sei noch unklar, auch die Höhe des Sachschadens.

Zur Schadenshöhe werde die Stadt ein Gutachten in Auftrag geben. Der Turm, der Teil der historischen Stadtmauer ist, sei versichert. Er war zuletzt vom ornithologischen Verein für Ausstellungen und Treffen genutzt worden.

Zur Wiederherstellung der Turmspitze richte die Stadt ein Spendenkonto ein. Am Sonntag seien von einer Initiative spontan bereits mehr als 2000 Euro gesammelt worden.