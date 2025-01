Doppelsieg nach "harter Woche": Francesco Friedrich trotzt Doping-Wirbel um Anschieber!

Francesco Friedrich (34) steuerte seinen Vierer am besten durch den Natureiskanal in St. Moritz. © dpa/Mayk Wendt

Im Zweier teilte sich der Pirnaer noch Platz eins mit dem Berchtesgadener Johannes Lochner (34). "Das war das, was wir uns nach der Woche vorgestellt haben", so Friedrich. "Es war eine harte Woche mit diesen ganzen Thematiken um Simon."

Nach dem ersten Durchgang hatte der 34-Jährige mit Alexander Schüller (27) Platz drei belegt, allerdings auch nur fünf Hundertstelsekunden hinter Lochner.

Am Sonntag lagen Friedrich & Co. nach dem ersten Durchgang ebenfalls auf Platz drei - aber diesmal fehlte nur eine Hundertstel. Im zweiten griff der Sachse an und verwies Lochner (+23 Hundertstel) und den Briten Brad Hall (+30) auf die Plätze.