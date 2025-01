Auffällige Dopingprobe von Friedrich-Anschieber Wulff: Jetzt ist die Substanz bekannt!

Anschieber Simon Wulff (24) wurde vorsorglich vom Sportbetrieb freigestellt. © Lutz Hentschel

Wie der Bob- und Schlittenverband für Deutschland e. V. (BSD) mitteilt, wies eine Wettkampfprobe des Radebeulers eine nicht genannte Substanz auf, die "im Training erlaubt, jedoch im Wettkampf verboten ist."

Der BSD hat den früheren Leichtathleten daher "vorsorglich" vom Sportbetrieb freigestellt und alle relevanten Stellen, inklusive der Nationalen Anti-Doping Agentur (NADA), informiert.

Am Freitag-Nachmittag machte die International Testing Agency (ITA) bekannt, dass es sich bei der Substanz um Methylhexanamin handle.

Diese zähle zu den sogenannten Schlank­machern in Nahrungsergänzungsmitteln und sei heute einer der am häufigsten gefundenen Stimulanzien in Dopingproben.

Der DPA teilte Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender und Generalsekretär des BSD, mit, dass der relevante Test vom 7. Dezember in Altenberg stamme. Erst am Mittwoch wurde dann der BSD in Kenntnis gesetzt.

Auf Nachfrage von TAG24 hatte der BSD am Donnerstag erklärt, dass es sich um ein laufendes Verfahren handele und man deswegen keine weiteren Details nennen oder Stellungnahmen abgeben werde. Demnach wolle Wulff die Öffnung der B-Probe abwarten. Bis dahin gelte die Unschuldsvermutung und sei eine finalen Entscheidung offen.