Das Imperium schlägt zurück! Bob-Dominator Friedrich holt ersten Saisonsieg

Innsbruck (Österreich) - Ja, er lebt noch! Doppel- Olympiasieger Francesco Friedrich hat im Duell mit Johannes Lochner den ersten Sieg des olympischen Winters eingefahren.

Im vierten Anlauf diese Saison durfte Francesco Friedrich (35) erstmals feiern. © eff Swinger/AP/dpa

Der WM-Rekordchampion raste am Sonntag bei der zweiten Weltcup-Station in Innsbruck-Igls im Vierer an die Spitze des Feldes, Vizeweltmeister Lochner (+0,28 Sekunden) musste sich nach zuvor drei Siegen in Folge mit dem zweiten Platz zufriedengeben.

Der dritte deutsche Pilot Adam Ammour (Oberhof/+0,48) rutschte in der Königsdisziplin im zweiten Durchgang noch vom Podest und wurde Vierter. Patrick Baumgartner aus Italien (+0,47) komplettierte das Treppchen.

Tags zuvor hatte Lochner (Stuttgart) mit seinem Sieg im Zweier den starken Eindruck vom ersten Kräftemessen in der Vorwoche auf der Olympia-Bahn in Cortina d'Ampezzo, als er in beiden Schlitten vor Friedrich triumphierte, noch bestätigt.

Diesmal war Friedrich, der vor allem im ersten Lauf eine nahezu perfekte Linie im umgebauten Eiskanal von Igls fand, mit seinen Anschiebern Tim Becker, Alexander Schüller und Felix Straub klar überlegen.