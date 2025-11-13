Bob-Dominator Friedrich zufrieden mit Test auf Olympiabahn! "Mir ist Wurst, was die anderen machen!"

Cortina d'Ampezzo - " Jeden Tag Sonne, blauer Himmel - gute Bedingungen an der Bahn", berichtet Gerd Leopold. Der Heimcoach von Francesco Friedrich (35) ist happy mit den ersten Trainingstagen auf der Olympia-Bahn von 2026.

Ein eingespieltes Team: Alexander Schüller (28, l.) und Francesco Friedrich (35, r.). © IBSF/Viesturs Lacis

Und dies liegt nicht nur am traumhaften Herbstwetter in Südtirol. Der neu gebaute Kanal im italienischen Cortina habe zwar beim Eis noch nicht den endgültigen Ausbau, aber "die Bahn ist sehr interessant, auch wenn es keinen Kreisel gibt", wie der Riesaer berichtet.



"Die Bahn ist anspruchsvoll - besonders der obere Teil. Beginnend mit den Kurven eins, zwei - bis zur Ausfahrt neun", so Leopold.

"Der schwierigste Teil ist vielleicht bis zu Labyrinth in der sechs. Das muss passen. Da kann man viel Zeit liegen lassen." Der "Teufel steckt im Detail", dafür sei der untere Bahnteil "kein Hexenwerk".

Auf 18 Fahrten kommt Friedrich bereits. Dazu kommen jeden Tag zwei Stunden Video. "Franz ist gut mit dabei", weiß der Coach. "Der Weltcup nächste Woche wird zeigen, wo wir unter Wettkampfbedingungen liegen."