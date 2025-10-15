Nach positivem Doping-Test: Bob-Star Friedrich verliert Gesamtweltcupsieg

Dresden - Wie bitter ist das denn? Bob-Dominator Francesco Friedrich (35) ist der Gesamtweltcup im Zweier aberkannt worden.

Verliert den Gesamtweltcupsieg im Zweierbob: Bob-Rekordweltmeister Francesco Friedrich (35). © David Inderlied/dpa

Aufgrund eines positiven Dopingtests seines Anschiebers Simon Wulff (24) beim Saisonauftakt in Altenberg sei das Team des Rekordweltmeisters nachträglich disqualifiziert und die dort eingefahrenen Ergebnisse gestrichen worden.

Das geht aus einem Schreiben des Weltverbands IBSF hervor, das dem ZDF vorliegt. Eine offizielle Bestätigung hierzu gibt es aber bislang noch nicht.

Der Gesamtsieg gehe somit wohl an Rivale und Dauerkonkurrent Johannes Lochner (35), für den es der zweite Titel im Zweier-Gesamtweltcup und zugleich der erste in der kombinierten Wertung aus Zweier und Vierer wäre.

Im September hatte man Wulff mit einer 21-monatigen Sperre belegt, nachdem der gebürtige Coswiger positiv auf das verbotene Stimulanzmittel Methylhexanamin getestet worden war.