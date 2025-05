Zwei Baustellen für Francesco Friedrich im Kampf um den historischen Olympia-Coup

Francesco Friedrich will in der kommenden Saison Olympia-Gold Nummer fünf und sechs holen. Auf dem Weg dahin gibt es aber noch einige Hindernisse.

Von Enrico Lucke

Pirna - Keine zwei Wochen ist es her, da stand das Telefon von Francesco Friedrich nicht still. Dem Rekordweltmeister gratulierten viele zum 35. Geburtstag. Damit ihm am 22. Februar im Cortina Sliding Centre auch wieder zahlreiche Glückwünsche ereilen, schwitzt der Pirnaer gerade an viele Fronten ...

Nachdenklich sitzt Francesco Friedrich (35) hinter dem Startgerät im Altenberger Trainingszentrum. © Lutz Hentschel Zum vierten Mal will Friedrich zu den Olympischen Spielen und da Historisches erreichen: Nach 2018, 2022 auch 2026 "beide Goldmedaillen gewinnen". Dafür gibt es derzeit einiges zu klären. In der Frage Simon Wulff (24) muss er allerdings noch warten. "Da gibt es nichts Neues", so der Pilot. Sein Anschieber wurde beim Doping-Test im Dezember positiv getestet und derzeit geht es um die Fragen: Wie kam die Substanz Methylhexanamin überhaupt in seinen Körper? Welches Strafmaß erwartet den 24-Jährigen? "Stand jetzt gehe ich mit meinem Team aus der abgelaufenen Saison an den Start", so Friedrich. Heißt, Alexander Schüller (28), Felix Straub (27) und Matthias Sommer (33). Verletzt sich einer der Anschieber, hätte der vierfache Olympiasieger ein Problem. Er hofft, dass Wulff nicht lange gesperrt wird und in Cortina wieder dabei ist.

Wann Simon Wulff (24) wieder für Francesco Friedrich starten darf, steht noch in den Sternen. © Lutz Hentschel

Francesco Friedrich glaubt an Unschuld von Simon Wulff