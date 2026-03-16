Gewichtheberin bangt um Familie im Iran und hofft auf EM-Gold: "Manchmal weine ich"

Yekta Jamali flüchtet 2022 mit 17 aus dem Iran, jetzt will die Gewichtheberin bei der EM für Deutschland glänzen. Sie macht sich Sorgen um ihre Heimat.

Von Christian Johner Leimen - Das Lächeln ist bei Gewichtheberin Yekta Jamali (21) trotz der Ungewissheit um ihre Familie im Iran und dem Krieg in ihrem Heimatland zumindest für ein paar Minuten wieder zurück.

Die deutsch-iranische Gewichtheberin Yekta Jamali (21) bereitet sich derzeit auf die im April beginnende Europameisterschaft in Georgien vor. © Jason Tschepljakow/dpa Angesprochen auf ihre sportlichen Träume leuchten die Augen der 21-Jährigen. Ihr Ziel sind Medaillen für Deutschland - am liebsten schon bei der am 19. April beginnenden Europameisterschaft in Georgien. Dann vertritt die aus dem Iran geflüchtete und nun in Baden-Württemberg lebende und trainierende Sportlerin erstmals bei einem großen Wettkampf die schwarz-rot-goldenen Farben. Doch während Jamali ihren Traum lebt, ist die Situation in ihrem Geburtsland längst zu einem Albtraum geworden. Ihr größter Wunsch für ihre Familie und alle Iranerinnen und Iraner ist Freiheit. "Manchmal bin ich traurig, manchmal weine ich auch", sagt Jamali, die sonst eigentlich als Frohnatur gilt. "Normalerweise lache ich immer und bin immer happy." Dynamo Dresden Dynamo völlig entfesselt! SGD schickt Münster mit 6:0 nach Hause Doch die Angst um die Menschen in ihrem Heimatland lässt das Lächeln schnell wieder verschwinden. "Ich hoffe, dass meine Familie okay ist", sagt Jamali, deren komplett im Iran lebende Familie aufgrund der zerstörten Infrastruktur durch den Krieg zum Teil von der Außenwelt abgetrennt ist. "Ich habe nicht erwartet, dass der Krieg so lange geht", antwortet die Gewichtheberin auf die Frage, was sie gedacht habe, als der Krieg Ende Februar ausbrach.

Flucht mit 17 Jahren

Bei der Europameisterschaft vertritt die aus dem Iran geflüchtete Sportlerin erstmals die schwarz-rot-goldenen Farben. © Jason Tschepljakow/dpa Mit 17 Jahren nutzte sie 2022 bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Griechenland die Gelegenheit, um nach Deutschland zu flüchten. "Dann habe ich entschieden, dass ich nicht mehr in den Iran zurückgehen will, weil die Situation richtig schwer war für Frauen, für Gewichtheberinnen", erklärt Jamali. Zwei Jahre später bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris trat sie für das Flüchtlingsteam des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) an, belegte in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm im Zweikampf bestehend aus Stoßen und Reißen den neunten Platz. "Yekta war von Anfang an für mich schon eine sehr beeindruckende Person mit sehr starker Persönlichkeit", sagt der Sportdirektor des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber (BVDG), Michael Vater.

Bundestrainer: Olympia-Medaille ist möglich