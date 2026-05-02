HSV-Blog: Erfahrener Schiri pfeift die Rothosen in Frankfurt

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HSV-Blog: Schiri Deniz Aytekin leitet das Traditionsduell zwischen der Eintracht und dem HSV. Beide Klubs haben eine negative Bilanz unter seiner Leitung.

Hamburg - Der HSV will am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) den nächsten großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Ein Fragezeichen steht noch hinter Luka Vuskovic. Zudem ist die Zukunft von Fábio Baldé offen.

In unserem HSV-Blog erfahrt Ihr alle News rund um das Team, mögliche Transfers und alles Weitere aus dem Volkspark.

2. Mai, 12.33 Uhr: Schiri Deniz Aytekin pfeift den HSV in Frankfurt

Ein Mann mit viel Erfahrung an der Pfeife: Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) leitet das Traditionsduell zwischen der Eintracht und dem HSV.

Die Frankfurt bestritten bisher 38 Partien unter der Leitung des Referees, die Bilanz ist negativ: 13 Siege, sechs Remis, 19 Niederlagen.

Bei den Hamburgern sehen die Zahlen noch düsterer aus: Von 34 Spielen gewannen die Rothosen nur acht - bei neun Unentschieden und 17 Pleiten.

Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) leitet das Traditionsduell zwischen der Eintracht und dem HSV.
Schiedsrichter Deniz Aytekin (47) leitet das Traditionsduell zwischen der Eintracht und dem HSV.  © Gregor Fischer/dpa

1. Mai, 18.32 Uhr: HSV-Spielerin Doucoure bricht auf Platz zusammen

Schock für die HSV-Frauen: Nach der 0:1-Pleite gegen den 1. FC Union Berlin ist Abwehrspielerin Magou Doucoure (25) am Freitag noch auf dem Platz zusammengebrochen.

Die Verteidigerin wurde medizinisch versorgt und anschließend ins UKE gebracht.

Via X gab der Verein mittlerweile Entwarnung. So sei Doucoure beim Verlassen des Stadions im Krankenwagen bereits wieder ansprechbar und stabil gewesen.

HSV-Spielerin Magou Doucoure (25) ist am Freitag auf dem Rasen des Volksparkstadions zusammengebrochen.
HSV-Spielerin Magou Doucoure (25) ist am Freitag auf dem Rasen des Volksparkstadions zusammengebrochen.  © IMAGO / foto2press

30. April, 9.40 Uhr: PSV Eindhoven zeigt Interesse an Fábio Baldé

Der HSV könnte im Sommer eines seiner vielversprechenden Eigengewächse verlieren. Wie mehrere Online-Portale, darunter "transfers_nl", berichten, soll der niederländische Meister PSV Eindhoven Fábio Baldé (20) im Blick haben. Dazu kommt das Interesse von einigen portugiesischen Topteams.

Bei Eindhoven bereitet man sich auf die Abgänge der beiden Stammspieler Couhaib Driouech und Esmir Bajraktarevic vor und sucht nach Alternativen. Eine könnte eben Baldé sein, der nicht nur den Flügelstürmer geben kann, sondern auch den Außenverteidiger.

Beim HSV hat der gebürtige Hamburger noch einen Vertrag bis Sommer 2029 und soll dabei eine Ausstiegsklausel von 20 Millionen Euro besitzen. Sein Marktwert wird allerdings nur auf drei Millionen Euro taxiert.

Fábio Baldé (20, oben) könnte den HSV im Sommer verlassen.
Fábio Baldé (20, oben) könnte den HSV im Sommer verlassen.  © Christian Charisius/dpa

29. April, 8.20 Uhr: Einsatz von Luka Vuskovic kommt noch zu früh

Darauf wurde sehnlichst gewartet! Luka Vuskovic (19) ist am Dienstag auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Nach seiner Knieprellung absolvierte er eine individuelle Einheit mit Reha-Coach Sebastian Capel.

"Die Hoffnung ist da, dass wir die Belastung bei ihm nun nach und nach steigern können. Wir wollen ihn vernünftig aufbauen. Es sind noch drei Spiele zu gehen, sodass wir genau abwägen müssen", erklärte Trainer Merlin Polzin (35) nach der Einheit. "Es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir wissen, dass seine Schmerzen nachgelassen haben, er die nächsten Schritte gehen konnte und unbedingt auf den Platz will."

Unklar ist noch, ob es bei Vuskovic bereits für einen Einsatz am Samstag (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt reicht.

Wieder voll mit dabei waren hingegen Alexander Rössing-Lelesiit und Jean-Luc Dompe (30), Yussuf Poulsen (31) trainierte noch etwas reduzierten. "Bei Yussi war es heute noch etwas reduzierter. Wir werden ihn in dieser Saison wahrscheinlich nicht mehr auf 100 Prozent kriegen, aber er hat alles dafür gegeben, um unbedingt der Mannschaft noch helfen zu können", sagte Polzin über seinen Kapitän und schloss Einsätze über 90 Minuten aus.

Gesteuert wurden am Dienstag zudem die Belastungen bei Robert Glatzel (32), Nicolas Capaldo (27) und Bakery Jatta (27).

Luka Vuskovic (19) ist zurück auf dem Trainingsplatz. Sein Einsatz in Frankfurt ist aber noch ungewiss.
Luka Vuskovic (19) ist zurück auf dem Trainingsplatz. Sein Einsatz in Frankfurt ist aber noch ungewiss.  © IMAGO / HMB-Media

27. April, 20.34 Uhr: Wer wird Nachfolger von Stefan Kuntz?

Der HSV ist weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63), von dem sich der Klub Anfang Januar nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung getrennt hatte.

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll der Auswahlprozess nun kurz vor dem Abschluss stehen. Demnach sei eine Aufsichtsratssitzung, auf der die finale Entscheidung gefällt werde, bereits terminiert.

Auch Sportdirektor Claus Costa (41) waren Chancen auf eine Beförderung eingeräumt worden, dem Bericht zufolge deute mittlerweile jedoch alles darauf hin, dass sich der Verein für eine externe Lösung entscheiden werde.

Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) musste Anfang Januar beim HSV gehen. Einen Nachfolger haben die Rothosen noch nicht präsentiert. (Archivfoto)
Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz (63) musste Anfang Januar beim HSV gehen. Einen Nachfolger haben die Rothosen noch nicht präsentiert. (Archivfoto)  © Tom Weller/dpa

25. April, 21.31 Uhr: HSV-Stürmer Robert Glatzel wird wieder Vater

Süße Nachrichten von Robert Glatzel (32): Der HSV-Stürmer wird zum dritten Mal Vater. Das bestätigte der Angreifer nach der 1:2-Pleite gegen Hoffenheim im "Sky"-Interview.

Dem neuerlichen Nachwuchs widmete der 32-Jährige bereits seinen Jubel nach seinem Elfmetertor zum zwischenzeitlichen Ausgleich gegen die Kraichgauer. Glatzel stopfte sich den Ball unters Trikot und machte die altbekannte Nuckel-Geste.

Der Offensivakteur und Frau Natasa haben bereits zwei Töchter, Elea (9) und Alicia (7). Dieses Mal wird es ein Junge, so der Knipser.

HSV-Stürmer Robert Glatzel (32) feierte sein Tor gegen Hoffenheim mit dickem Bauch und altbekannter Nuckel-Geste.
HSV-Stürmer Robert Glatzel (32) feierte sein Tor gegen Hoffenheim mit dickem Bauch und altbekannter Nuckel-Geste.  © Christian Charisius/dpa

25. April, 14.30 Uhr: Robert Schröder pfeift den HSV gegen Hoffenheim

Er hat im Bundesliga-Topspiel die Verantwortung: Referee Robert Schröder (40) pfeift das Duell zwischen dem HSV und Hoffenheim.

Die Rothosen bestritten bisher sieben Partien unter Schröders Leitung, die Bilanz ist leicht negativ: zwei Siege, zwei Remis, drei Niederlagen.

Hoffenheim wiederum hat eine leicht positive Bilanz mit dem Hannoveraner an der Pfeife: vier Erfolge, drei Unentschieden, zwei Pleiten.

Referee Robert Schröder (40) pfeift das Duell zwischen dem HSV und Hoffenheim.
Referee Robert Schröder (40) pfeift das Duell zwischen dem HSV und Hoffenheim.  © Marcus Brandt/dpa

24. April, 15.52 Uhr: HSV-Profi Philip Otele bleibt für zwei Spiele gesperrt

HSV-Profi Philip Otele bleibt nach seiner Roten Karte aus dem Nordderby gegen Werder Bremen für zwei Spiele gesperrt. Das entschied das DFB-Sportgericht am Freitag.

Die Rothosen hatten gegen diese Entscheidung Einspruch eingelegt, am Freitag kam es am DFB-Campus in Frankfurt zur mündlichen Verhandlung in dem Fall. Neben Otele waren Sportdirektor Claus Costa und Dr. Philipp Winter (Direktor Recht & Organisation) vor Ort.

Die Sperre von Philip Otele (27, r) wurde am Freitag neu verhandelt. Es bleibt bei zwei Spielen, die der HSV-Profi verpasst.
Die Sperre von Philip Otele (27, r) wurde am Freitag neu verhandelt. Es bleibt bei zwei Spielen, die der HSV-Profi verpasst.  © Carmen Jaspersen/dpa

24. April, 8.15 Uhr: Ausfall von Führungsspielern - HSV jetzt instabil?

Nach dem Ausfall von Abwehrchef Luka Vuskovic (19) hat der HSV in zwei Spielen sieben Gegentore kassiert. Wie instabil ist die Mannschaft in der Crunch-Time?

Neben dem Defensiven fallen im Spiel gegen die TSG Hoffenheim zudem Miro Muheim (28, Sprunggelenk) und Kapitän Yussuf Poulsen (31) aus. Auch Sambi Lokongas (26) Einsatz ist unsicher. Dass der HSV diese Ausfälle, besonders in der Abwehr offenbar nicht kompensieren kann, davon will Cheftrainer Merlin Polzin (35) nichts hören.

"Es bringt nichts dem hinterherzutrauern. Habe maximale Überzeugung in die Jungs, die in der Dreier- oder Fünferkette spielen, dass sie das als Mannschaft auffangen", so seine Worte bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Dabei solle auch niemand "ersetzt werden", sondern auf seiner Position mit eigenen Stärken "gut verteidigen und Lösungen finden".

Nach dem Ausfall von Luka Vuskovic (19) kassierte der HSV sieben Gegentore. Ist die Mannschaft ohne den Abwehrchef einfach zu instabil?
Nach dem Ausfall von Luka Vuskovic (19) kassierte der HSV sieben Gegentore. Ist die Mannschaft ohne den Abwehrchef einfach zu instabil?  © Harry Langer/dpa

23. April, 11.23 Uhr: HSV startet Genossenschaftsprojekts "Supporters Trust"

Der HSV arbeitet dank des bald startenden Genossenschaftsprojekts "Supporters Trust" am Ausbau des Volksparkstadions. "Nach den entsprechenden Genehmigungen soll mit der Kapazitätserweiterung unmittelbar begonnen und im Laufe der kommenden Saison eine Kapazität von mehr als 58.000 Fans im Volksparkstadion erreicht werden", sagte HSV-Präsident Henrik Köncke in einem Vereinsinterview.

Die Arbeiten sollen bereits im Sommer starten, langfristig sollen sogar mehr als 60.000 Fans in Stadion kommen. Zudem will der Verein sanitäre Anlagen erweitern und das Catering verbessern.

Die Gründungsversammlung ist für den 5. Mai vorgesehen, wann der operative Start ist, ist noch unklar. Zunächst wird es nur 18.870 Anteile geben, einer kostet 887 Euro. Der Klub rechnet vorerst mit Einnahmen von rund 16 Millionen Euro.

Bereits jetzt haben sich neben Vereinsidolen wie Horst Hrubesch auch Trainer Merlin Polzin und einzelne Spieler am dem Projekt beteiligt.

HSV-Präsident Henrik Köncke hat das neue Genossenschaftsmodell vorgestellt.
HSV-Präsident Henrik Köncke hat das neue Genossenschaftsmodell vorgestellt.  © Georg Wendt/dpa

23. April, 8.55 Uhr: HSV-Einspruch wird am Freitag verhandelt

HSV-Profi Philip Otele (27) hatte am Samstag im Nordderby bei Werder Bremen nur 13 Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte gesehen. Nach Ansicht der Bilder hatte Schiedsrichter Florian Exner (35) auf "rohes Spiel" entschieden.

Das DFB-Sportgericht hatte Anfang der Woche eine Zwei-Spiele-Sperre verkündet, doch der HSV legte Einspruch gegen das Urteil ein. Die Verantwortlichen hatten klar gemacht, dass sie nur mit einer Sperre von einer Partie einverstanden sind.

Wie das Gericht nun mitteilte, wird der Fall am Freitag (12.30 Uhr) mündlich verhandelt. Dann steht das Urteil endgültig fest.

Titelfoto: IMAGO / foto2press

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