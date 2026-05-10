Schwerer Schicksalsschlag für Hansi Flick: Vater von Barça-Coach stirbt nur Stunden vor Clásico

Barcelona (Spanien) - Tragische Nachrichten am Tag des Clásico! Hansi Flick (61), Coach des FC Barcelona , muss einen schlimmen Schicksalsschlag verkraften: Sein Vater ist verstorben.

Hansi Flick (61) muss nur wenige Stunden vor dem Clásico eine Hiobsbotschaft verkraften. © JAVIER SORIANO / AFP

Die traurige Nachricht teilten die Blaugrana nur wenige Stunden vor dem Anpfiff des möglicherweise die Meisterschaft entscheidenden Duells mit Real Madrid (21 Uhr).

"Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen", schrieb der Klub auf Deutsch und auf Englisch: "Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei."

Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo berichtete, sei Flicks Vater am heutigen Sonntagmorgen verstorben.

Trotz der tragischen Umstände werde der ehemalige Bundestrainer sein Team aber beim Clásico betreuen, vermeldete das Portal weiter. Er befinde sich im Teamhotel bei der Mannschaft und habe diese selbst vor der Abreise in Kenntnis gesetzt.

Bei dem Topspiel gegen Real Madrid kann sich der FC Barcelona, der aktuell elf Punkte Vorsprung auf den Rivalen hat, am Sonntagabend bereits mit einem Unentschieden vorzeitig zum Meister krönen. Für den 61-Jährigen liegen Freude und Trauer also möglicherweise ganz nah beieinander.