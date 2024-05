Barça macht es offiziell: Hansi Flick neuer Trainer des FC Barcelona

Nun ist es offiziell: Der deutsche Trainer Hansi Flick ist ab kommender Saison neuer Coach beim FC Barcelona.

Von Tina Hofmann

Barcelona - Eigentlich sollte es bereits am Montag bekannt gegeben werden, am Mittwoch ist es nun so weit: Der FC Barcelona hat Hansi Flick (59) als neuen Trainer ab der kommenden Saison bestätigt.

Hansi Flick (59) ist neuer Trainer des FC Barcelona. © IMAGO / Sven Simon Das gab der Verein auf seiner Homepage offiziell bekannt. Er unterschrieb einen Vertrag bis Ende Juni 2026. Wer ihn als Co-Trainer begleitet, wurde nicht bekannt gegeben. Er tritt die Nachfolge von Xavi (44) an, von dem sich der Verein am Ende der Saison nun trennte. Der ehemalige Spieler hatte die Mannschaft seit November 2021 betreut, sein Vertrag bis Ende Juni 2025 wurde aufgelöst. Auf den Kanälen der sozialen Medien begrüßte sein Nachfolger die Fans bereits mit ersten Worten auf Spanisch und sagte: "Das ist unser Moment. Força, Barça". "Mit Hansi Flick als Trainer hat sich der FC Barcelona für einen Mann entschieden, der für das hohe Pressing, den intensiven und mutigen Spielstil seiner Mannschaften bekannt ist, mit dem er auf Vereins- und internationaler Ebene sehr erfolgreich war und so ziemlich alles gewonnen hat, was es in der Welt des Fußballs zu gewinnen gibt", schrieb der Klub in seinem offiziellen Statement. Aufgeführt wurden vor allem die Erfolge mit dem FC Bayern, mit dem Flick 2020 das Triple aus Deutscher Meistertitel, Sieg im DFB-Pokal und dem Triumph in der Champions League feierte. Noch aufgewertet wurde das durch den anschließenden Sieg im Supercups in Deutschland, dem Sieg beim UEFA-Supercup und dem Gewinn der Klubweltmeisterschaft.

Beim FC Barcelona ist Hansi Flick wieder mit Robert Lewandowski vereint