Nächste Überraschung bei Barça: Flick nimmt früheren Kult-Profi mit!

Heiko Westermann (40) heuert wohl gemeinsam mit Hansi Flick (59) beim spanischen Spitzenklub aus Barcelona an. © Ina Fassbender/dpa

Wie Sky und die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo übereinstimmend berichten, komplettiert der ehemalige deutsche Nationalspieler das künftige Trainerteam der Katalanen als Assistent.

Demnach laufen derzeit die finalen Verhandlungen, der Ex-Profi wird laut den Meldungen die dritte helfende Hand neben Marcus Sorg (58) und Toni Tapalovic (43) an der Seite von Flick.

Ausschlaggebend sollen die guten Spanischkenntnisse des früheren Innenverteidigers gewesen sein. Westermann war in der Saison 2015/16 für Real Betis aus Sevilla in der Primera División am Ball.

Zudem hat der 40-Jährige schon Erfahrungen als Co-Trainer sammeln können, er ist nämlich seit 2019 im Jugendbereich des DFB tätig. Aktuell unterstützt er Christian Wörns (52) bei der U19-Nationalmannschaft. Mit Flick dürfte er allerdings bereits während dessen Zeit als Assistent von Joachim Löw (64) Bekanntschaft gemacht haben.

Hierzulande ist "HW4" vor allem für seine Stationen bei Arminia Bielefeld, Schalke und dem HSV bekannt. Oft belächelt, genießt er nichtsdestotrotz gerade in Hamburg bis heute Kultstatus und hat stolze 318 Bundesliga-Einsätze auf dem Buckel.