Bayern-Star Kane freut sich auf Wiedersehen mit Tuchel: Letztes "Puzzlestück"?

Stürmerstar Harry Kane (31) freut sich auf ein erfolgreiches Wiedersehen mit seinem ehemaligen Bayern-Trainer. © Tom Weller/dpa

Kapitän und Stürmerstar Harry Kane (31) schwärmt bereits jetzt von dem Auswahlcoach, mit dem er noch in der vorigen Saison beim FC Bayern München zusammengearbeitet hat.

"Ich bin begeistert. Ich kenne ihn natürlich gut. Er ist ein fantastischer Trainer, eine fantastische Person. Ich denke, das ist eine großartige Verpflichtung für uns", sagte Kane nach dem 4:0 der Münchner am Samstagabend gegen den VfB Stuttgart.



Tuchel war in dieser Woche als neuer Coach der "Three Lions" vorgestellt worden. Er soll die Engländer zur WM 2026 in Nord- und Mittelamerika führen und peilt selbst bereits den Titelgewinn an.

Der deutsche Trainer habe eine "großartige Bilanz" vor allem bei Spielen im Turnier-Format, sagte der Stürmer. Mit dem FC Chelsea gewann Tuchel 2021 die Champions League, mit Paris Saint-Germain hatte er 2020 das Finale erreicht. In der vorigen Saison schied er mit den Bayern in der europäischen Königsklasse erst im Halbfinale aus.