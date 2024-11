Harry Kane kennt seinen Auftrag: Von Tor-Flauten bei FCB-Topspielen will er nichts hören

Bayerns Torjäger Harry Kane (31) möchte in dieser Spielzeit endlich den Titel Anti-Titel-Fluch besiegen. © Michaela Stache/AFP

Vor dem Champions-League-Spiel am Abend (21 Uhr/Prime Video) in München gegen Paris Saint-Germain widerspricht der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft deutlich.

"Es ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, wenn man die Tore in der letzten Saison in den großen Spielen sieht, in Dortmund, in Stuttgart, alle diese Spiele", sagte der 31 Jahre alte Kane.



Er fühle sich aktuell so gut wie lange nicht, erst am vergangenen Freitag gelang ihm beim 3:0 gegen den FC Augsburg ein Hattrick. "Meine Zahlen sind die besten meiner Karriere", sagte Kane.

In der laufenden Saison hat er in 17 Pflichtspielen für die Bayern 20 Mal getroffen; auch beim 1:4 in Barcelona und gleich dreifach gegen den VfB Stuttgart.

Der anstehende Topspiel-Block gegen PSG sowie am Samstag in der Bundesliga bei Borussia Dortmund und danach im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen bietet für Kane natürlich wieder erstklassige Möglichkeiten, um in großen Partien Großes zu leisten.