Als es um Diogo Jota (†28) geht, kämpft Jürgen Klopp mit den Tränen

Liverpool - Mehr als drei Monate sind nach dem tragischen Unfalltod von Diogo Jota (†28) inzwischen vergangen, doch bei seinem früheren Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (58) ist der Schmerz über seinen Verlust noch frisch.

Jürgen Klopp (58) war vier Jahre lang Diogo Jotas (†28) Trainer beim FC Liverpool. © OLI SCARFF / AFP

Im Podcast "The Diary Of A CEO" sprach der Deutsche erstmals ausführlich über den Tod seines ehemaligen Schützlings.

"Ich weiß noch genau, wo ich war", erinnerte sich Klopp an den Tag zurück, als er vom Autounfall Jotas erfuhr.

"Ich habe morgens eine Nachricht bekommen, es waren schlechte Nachrichten", erzählte der 58-Jährige sichtlich mit den Tränen kämpfend. "Ich konnte es nicht glauben. Es war unmöglich. Ich habe es gehört und ich wusste, was es bedeutet, aber ich konnte es nicht glauben."

Er habe lange einfach nur dagesessen und kein Wort gesagt. "Es ist genau wie bei einem Familienmitglied, man kann sich nicht darauf vorbereiten", erklärte Klopp: "Man muss irgendwie damit umgehen, auch wenn man nicht weiß, wie."