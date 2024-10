"Fußball-Romantiker" oder Tabubruch? Jetzt spricht Jürgen Klopp!

Fuschl am See (Österreich) - Der Wechsel von Jürgen Klopp (57) zum Red-Bull-Imperium schlug hohe Wellen. Jetzt bezieht der Lieblings-Fußballtrainer für viele Deutsche im Podcast von Toni (34) und Felix Kroos (33) Stellung zu seiner Entscheidung!

Jürgen Klopp (57) sinniert im Podcast "Einfach mal Luppen" über seine Zukunfts-Entscheidung. © PAUL ELLIS / AFP

Wie geht Jürgen Klopp mit den Reaktionen im Zuge seines RB-Wechsels um? Die Antwort: Ganz lässig!

Im Gespräch mit den Kroos-Brüdern in deren Podcast "Einfach mal Luppen" zeigt sich der 57-Jährige mit sich selbst und seiner Entscheidung "Im Reinen".

"Es war immer klar, also für mich klar, dass ich nicht gar nichts machen werde. Und da kam die Geschichte Red Bull aufs Tableau. Also für mich ist es überragend, muss ich ehrlich sagen", so Klopp ganz offen.

"Ich habe, muss man klar sagen, die Red-Bull-Geschichte nie so kritisch begleitet. Allein diese Aussage darf man ja schon fast nicht tätigen", bricht Klopp mit einem Tabu.

Zugleich bekennt der frühere Ex-Profi, dass er zwar "Fußball-Romantiker" sei, aber dass ihn das Business über 20 Jahr einiges gelehrt habe.



"Ich bin so lange im Geschäft, wir brauchen auch eine Zukunft [...] und die kann nicht nur daran hängen, dass wir alles so machen, wie wir es die letzten 20, 30 Jahre gemacht haben."