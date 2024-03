Präsident bestätigt: DFB will noch vor EM mit Nagelsmann verlängern!

Frankfurt am Main - Er war zunächst als Feuerwehrmann bis zur EM 2024 geholt worden, doch die Verbandsbosse scheinen überzeugt von seiner Arbeit zu sein: Der DFB will noch vor dem Heim-Turnier mit Bundestrainer Julian Nagelsmann (36) verlängern!

Außerdem drückte er seine Wertschätzung für den 36-Jährigen aus: "Wir haben den Trainer und den Menschen Julian Nagelsmann beim DFB in relativ kurzer Zeit kennen- und schätzen gelernt. Er identifiziert sich voll mit seiner Aufgabe und mit dem Verband und legt eine große Leidenschaft an den Tag."

Trotzdem hat Julian Nagelsmann die DFB-Bosse hinter sich stehen: Wie Präsident Bernd Neuendorf (62) dem Sportinformationsdienst (SID) bestätigte, strebt der Verband eine Vertragsverlängerung noch vor der EM an!

Bisher war seine Amtszeit bei der deutschen Nationalmannschaft nicht nur von Erfolg gekrönt: Nach starkem Start gegen die USA setzte es in den folgenden Testspielen ein Unentschieden und zwei Niederlagen für den neuen Bundestrainer.

Andreas Rettig (60) will gerne über die EM hinaus mit seinem neuen Bundestrainer zusammenarbeiten. © Jürgen Kessler/dpa

Deshalb will der DFB nach kicker-Informationen eine Erfolgsklausel in einen neuen Nagelsmann-Vertrag einbauen, das Ziel bei der EM soll gemeinsam vereinbart werden.

"Erfolgreiche Trainer schickt man nicht weg", sagte Sportgeschäftsführer Andreas Rettig (60) gegenüber dem kicker - heißt aber auch, dass bei einem Vorrunden-Aus eine Vertragsverlängerung mit dem früheren Trainer des FC Bayern wohl hinfällig wäre.

Trotzdem habe sich Nagelsmann in einem ersten Gespräch "durchaus offen und interessiert" gezeigt.

Wie Nagelsmanns Pläne für die Zukunft konkret aussehen, ist also wohl vom Angebot des DFB abhängig: "Ich kann mir zwei Sachen vorstellen, Verband oder Verein, tatsächlich diese zwei Sachen, was anderes nicht", sagte er am gestrigen Mittwoch auf der Fan-Pressekonferenz des DFB.

Erstmeldung von 9.16 Uhr, aktualisiert um 9.40 Uhr.