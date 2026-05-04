Prinz von Köln, König von Zabrze: Lukas Podolski gewinnt Pokal in Polen - war's das?

Warschau (Polen) - Lukas Podolski hat mit 40 Jahren zum ersten Mal den polnischen Pokal gewonnen - und sich eventuell mit einer Trophäe in den Fußball-Ruhestand verabschiedet.

Lukas Podolski (40) von Gornik Zabrze jubelt mit der polnischen Pokal-Trophäe nach dem Sieg über Rakow Czestochowa. © Leszek Szymanski/PAP/dpa

Der Weltmeister von 2014 triumphierte mit seinem Klub Gornik Zabrze im Finale vor 50.000 Zuschauern in Warschau beim 2:0 gegen Rakow Czestochowa.

Möglicherweise war es am Samstagabend das letzte Spiel des Ex-Kölners, dessen Vertrag ausläuft.

"Der Plan ist, meine Karriere zu beenden. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Überraschung? Ich lasse mir diese Tür offen. Die europäischen Pokalwettbewerbe sind immer interessant", sagte Podolski, der im polnischen Gleiwitz geboren ist, nach dem Erfolg seines Herzensvereins.

"In den letzten Jahren habe ich viel Energie in die Arbeit auf und neben dem Platz gesteckt. Manchmal kam es vor, dass die Familie an zweiter Stelle stand, und diesen Kurs möchte ich etwas ändern."

Bei den Fans sorgte Podolski für viel Sympathie, als er nach der Siegerehrung zum Foto Klub-Legende Stanislaw Oslizlo (88) dazuholte, der auch die Trophäe hochhalten durfte.

"Stanislaw Oslizlo hat mich sehr motiviert. Als ich ankam, um bei Gornik zu spielen, stand er an der Treppe zum Flugzeug und umarmte mich vor Freude, dass ich zum Verein gekommen war", erinnerte Podolski.