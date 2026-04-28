Netflix gibt Starttermin für Podolski-Doku bekannt

Köln - Vor über einem Jahr hat Netflix angekündigt, eine Dokumentation über das Leben und die Karriere von Fußball-Weltmeister Lukas Podolski (40) zu veröffentlichen. Am Dienstag gab der Streaminganbieter endlich bekannt, wann "POLDI" startet.

In der Doku sollen Fans den Menschen hinter der Marke "Lukas Podolski" kennenlernen können. © Andreas Gora/dpa

Ausgerechnet am 4. Juni - und damit dem 41. Geburtstag des Kölner Fan-Idols - startet die neue Doku. Das gab Netflix auf Instagram bekannt.

Zu einigen Schnappschüssen, die offenbar aus der Produktion stammen und auf denen der Fußballer unter anderem während seiner Zeit bei Vissel Kobe in Japan in typischer Sumoringer-Kleidung posiert, schreibt das Unternehmen: "Bolzplatz, Familie, Legende – und noch eine allerletzte Saison. Oder …?"

Die Doku dreht sich um die lange Karriere des inzwischen 40-Jährigen - angefangen von seinen ersten Schritten in der Bundesliga beim 1. FC Köln über den Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 2014 bis zu seinem aktuellen Klub Gornik Zabrze.

Dabei sollen Fans auch "bisher ungesehene Facetten des Vorzeige-Sportlers" sehen können, verspricht Netflix in einer Mitteilung. Zudem sei "POLDI" mehr als eine "klassische Sportdokumentation, die sich auf die großen Highlight-Momente und den Torjubel im Laufe der Jahre fokussiert."