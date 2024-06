Dilara Kruse fährt die Krallen aus: "Ganz Deutschland weiß, dass er MEIN Mann ist"

"Du weißt, dass mein Mann verheiratet ist, weil es ja mein Ehemann ist", wies sie die "Rivalin" wütend zurecht. Was die 33-Jährige noch mehr ärgerte als der Versuch an sich, war die fadenscheinige Ausrede, die ihr daraufhin aufgetischt wurde.

"Schatzi, also jetzt ganz ehrlich, wir müssen ganz kurz miteinander reden und das machen wir jetzt öffentlich", wandte sie sich direkt an ihre mutmaßliche Nebenbuhlerin. Das Video in ihrer Story kommentierte sie mit vier kotzenden Emoticons.

Wenn es um ihren Mann Max Kruse (36) geht, versteht Dilara keinen Spaß! © Screenshot/Instagram/dilara.kruse (Bildmontage)

Und dann wurde sie erst so richtig deutlich: "Also wen willst Du verarschen, wer hat Dir ins Gehirn geschissen?", fragte sie erzürnt. "Dir ist schon bewusst, ich bin Kurdin, und dass ich nicht so nett bin und sage: 'Ach, kein Problem'", stellte die heißblütige Promi-Dame klar.

Sie könne Frauen nicht verstehen, die sich ständig an verheiratete oder vergebene Männer heranmachen. "Aber ich vertraue meinem Mann, deswegen ist es gar kein Problem", betonte Dilara.

Sie wisse, dass Max "'ne geile Sau" sei, und könne die Nachricht daher "komplett nachvollziehen, aber tu mir nicht einen auf: 'Oh mein Gott, ich wusste es nicht'", echauffierte sich die Berlinerin.

"Ganz Deutschland weiß, dass er MEIN Ehemann ist", brüllte sie in die Handykamera, die sie in diesem Moment extranah an ihr Gesicht hielt, um ihrer Wut noch mehr Ausdruck zu verleihen.

Max Kruse weilt übrigens zurzeit ohne sie in Las Vegas bei der diesjährigen "World Series of Poker". Außerdem hat er pünktlich zur Europameisterschaft den Klassiker "Stand Up for the Champions" gemeinsam mit Right Said Fred, Jens "Knossi" Knossalla (37) und Pazoo neu aufgenommen.