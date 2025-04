Irre Summe: So viel Geld hat Max Kruse beim Pokern verloren

Ein Versprecher ist das allerdings nicht. Es handelt sich auch nicht um die Summe, die er in all den Jahren bei den Turnieren eingesetzt habe. Er bestätigt: "Wir reden hier von Verlust!"

"Ich will gar nicht darüber nachdenken, wie viel ich Geld ich beim Poker schon verballert habe. Wenn ich was sagen müsste, dann sind es mindestens fünf Millionen Euro", haut der Ex-Union-Star raus.

Pokern ist für Kruse ein teures Hobby. © Soeren Stache/dpa

"Seit 16 Jahren fliege ich jedes Jahr nach Las Vegas", berichtet Kruse. Mit im Gepäck: Genügend Bargeld.

"Am Anfang natürlich nicht so viel, aber in den letzten fünf Jahren habe ich jedes Jahr 300.000 Euro mindestens mitgenommen." Das rechnet sich: "An einem Abend habe ich beim Cashgame 110.000 Euro verballert."

Wenn man so will, dann ist ein ehemaliger Mitspieler nicht ganz unschuldig. Bremen-Legende Thorsten Frings (48) hat ihm erstmals das Kartenspiel nähergebracht.

"Ich war damals noch Jugendspieler und habe bei den Profis zugeguckt. Thorsten Frings hat dann einen Anruf bekommen und musste los. Er meinte: 'Max, mach mal weiter. Wenn wir gewinnen, dann teilen wir.' Dann habe ich 2000 Euro oder so gewonnen. Seitdem habe ich gedacht, das läuft von alleine. Lief es nicht."

Ans Aufhören denkt der Shisha-Fan nicht - trotz der Millionenverluste. "Andere verbrennen ihr Geld woanders. Ich verbrenne mein Geld beim Pokern."

Immerhin aber: Vergangenes Jahr räumte der Ex-Fußballer in den Staaten ab. "Letztes Jahr in Vegas war das erste Mal in 16 Jahren, dass ich mit einem Plus nach Hause geflogen bin."