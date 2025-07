Max Kruse will auswandern: "Das Problem ist einfach Dilara!"

Berlin - Im vergangenen Februar hat Max Kruse (37) angekündigt, dass er gemeinsam mit seiner Frau Dilara (34) Deutschland zumindest teilweise den Rücken kehren will. Es gibt allerdings ein Problem.

Alles in Kürze

Seitdem sind einige Monate ins Land gegangen, in denen es um die Auswanderungspläne recht still geworden ist und das hat einen Grund: "Das Problem ist einfach Dilara!"

Zur Auswahl standen demnach mehrere Optionen , unter anderem ein anderes europäisches Land oder der Sprung über den großen Teich. Schließlich lebt Max Kruses Sohn Lauro mit seiner Mutter in Florida.

"Wir überlegen tatsächlich, halbe-halbe zu machen oder die Wintermonate nicht in Deutschland zu verbringen", verklickerte der 37-Jährige seinem Buddy Martin Harnik (38) im gemeinsamen Podcast " Flatterball ".

Dilara Kruse (34) gibt sich selbst die Schuld daran, dass sie noch nicht mit ihrem Max ausgewandert ist. © Screenshot/Instagram/dilara.kruse (Bildmontage)

"In meinem Leben passiert so viel Negatives auch", begründete die 34-Jährige die Verzögerung. Es sei nicht alles so schön, wie die Dinge bei Instagram zu sehen sind, stellte sie klar.

"In meinem Leben läuft einfach nicht immer alles perfekt", betonte sie und gab in diesem Zusammenhang beispielsweise familiäre und gesundheitliche Gründe an.

Bei der Promi-Dame gibt es aber noch eine andere große Hürde, denn sie wird auch regelmäßig zur Zielscheibe von Kritikern. "Sobald ich was zeige, gibt es immer irgendwelche Leute, die mich haten", beklagte sich Kruses Frau.

Selbst wenn sie zehn Leute aus einem brennenden Haus retten würde, wären da immer noch Hater, die mit dem Finger auf sie zeigen würden, zog sie einen drastischen Vergleich.

An den Plänen für eine Auswanderung wollen die Kruses aber weiterhin festhalten, bestätigte Dilara. Einstweilen widmete sie sich der Einrichtung der gemeinsamen Luxus-Wohnung in Berlin-Charlottenburg - Kostenpunkt für die Gardinen: stolze 13.000 Euro!