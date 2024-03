Max Kruse getrennt? Frau Dilara verkündet Ehe-Aus auf Instagram!

Max Kruse (36) und Dilara Kruse (33) sind seit 2021 verheiratet. In einer Story am Montagabend berichtet seine Frau, es sei alles aus zwischen den beiden. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/dilara.kruse

Am Montag nahm sie eine Instagram-Story auf, in der sie verkündete: "Mir geht's nicht so gut. Ich möchte gerne Euch was mitteilen, ich und mein Mann, wir haben uns getrennt. Jetzt ist es offiziell. Und ja, schönen Abend Euch noch", ließ sie die Bombe platzen.

Rund drei Stunden später meldete sich die Influencerin erneut. Aber nicht, um über Details der Trennung auszupacken, sondern um das Ganze als großen Scherz aufzuklären.

"Ich hatte heute Besuch von Feliz und Yeliz. Wir haben kurz ein Video gedreht und uns kurz unterhalten und dann sind wir auf ein Gespräch gekommen, wie viele 'Prominente' so tun, dass sie getrennt sind, dass sie halt im Gespräch bleiben. Genau, wie auch viele 'Prominente' so tun, als wären sie in einer Beziehung, um im Gespräch zu bleiben", meinte sie.

So weit, so gut. Aber was hatte es nun mit ihrem "Ehe-Aus" auf sich? Dilara bringt Licht ins Dunkel: "Ich finde das halt lächerlich, deswegen habe ich gesagt: 'Ey, komm. Ich mach' das jetzt auch mal, mal gucken, wie die Leute reagieren."