Er gehörte eher in die "Uwe-Seeler-Traditionself": Jogi Löw schießt gegen Max Kruse zurück

Kam unter Jogi Löw (64, h.) zu 14 DFB-Einsätzen: Max Kruse (35). (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Kruse habe zwar seine Qualitäten gehabt, so Löw, sei aber manchmal besser in der "Uwe-Seeler-Traditionself" aufgehoben gewesen - es habe ihm in besagtem Spiel, nach dem er vorerst ausgebootet worden war, an Tempo und Dynamik gefehlt.

Fazit: "Die Gründe waren leistungsmäßig. Nicht das, was da im Hotel passiert ist."

Der Erfolg gibt dem 64-Jährigen recht: Auch ohne Kruse gewann die deutsche Nationalmannschaft 2014 den Weltmeistertitel.

Außerdem sei Kruse ja später auch wieder zur DFB-Elf berufen worden, erklärte Löw. Und das stimmt: Acht seiner 14 Länderspiele bestritt der Stürmer nach der WM 2014, erhielt einige weitere Chancen von Löw - was gegen Kruses Theorie spricht.