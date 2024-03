Max Kruse: "Ich stieg mit zwei Frauen in ein Taxi und vergaß meine 75.000 Euro im Kofferraum!"

Berlin - Ex-Fußballprofi Max Kruse (35) und das liebe Geld! In der siebten Episode seines eigenen Podcasts Flatterball , den er wöchentlich mit seinem früheren Mitspieler und Kumpel Martin Harnik (36) aufnimmt, spricht Kruse ausführlich über seine Ausgaben und das berühmt-berüchtigte Malheur mit dem Taxi, in dem er 75.000 Euro vergaß.

Mit 17 Jahren folgte der Sprung des nahe Hamburg Aufgewachsenen in das NLZ von Werder Bremen , er verdiente als Jugendspieler plötzlich 1200 Euro monatlich. "Boah, krass", das waren immerhin "dreimal so viel" wie bei seiner vorherigen Ausbildung zum Speditionskaufmann.

Jeder fängt mal klein an! Ehe die große Karriere des Max Kruse startete, habe auch er sein erstes Geld mit dem Austragen von Zeitungen verdient.

Max Kruse stieg morgens nach einer langen Pokernacht mit zwei Frauen in ein Berliner Taxi - und vergaß im Kofferraum seinen Rucksack mit 75.000 Euro. © Paul Zinken/dpa

Zwei Jahre später ging er zu St. Pauli, wo der Offensivspieler monatlich 12.000 Euro einstrich. Kruse leaste sich gleich zwei Autos von Mercedes.

Zum Glück gäbe es seinen Vater, der schon früh viel Geld vor Kruse "gerettet" und in Immobilien investiert habe. "Ich hatte die letzten 15 Jahre überhaupt keinen Überblick über meine Konten", gesteht der Ex-Profi.



Sein Kumpel Harnik spricht von gut und gerne 15.000 Euro, die ein Fußballer in seiner Hochzeit an monatlichen Fixkosten hätte. Außerdem kämen rückblickend "bescheuerte" Investitionen in Start-ups und Aktien hinzu.

"Und dann war man mal in Vegas pokern für 300.000 Euro", meint die Spielernatur süffisant. Und nicht zu vergessen die 75.000 Euro, die er nach einer langen Poker-Nacht morgens um 7 Uhr in einem Berliner Taxi liegen ließ!

Kruse zu der Story: "Wir steigen in ein Taxi, ich mit zwei Frauen hinten auf dem Rücksitz, die Augen erstmal nicht auf meinen Rucksack." Stattdessen wurde dieser im Kofferraum deponiert, weil Kruse hinten in der Mitte sitzend Platz brauchte.

"Ich war damals ein bisschen jünger und anfälliger für das weibliche Geschlecht", er habe den Rucksack einfach im Kofferraum vergessen. Das fiel erst später auf, als er das Frühstück in einem Café bezahlen wollte.