Max Kruse landet beim falschen Arzt: "Sie wissen schon, dass wir hier für den Penis zuständig sind?"

Kaum raus aus der TV-Reality bei "Promi Big Brother" musste sich der Ex-Fußballprofi zuletzt wieder den Realitäten jenseits der Fernsehbildschirme stellen. Ein Arztbesuch stand an.

"So Leute, es ist so weit: Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich gehe jetzt zum Urologen - und lass' mir mal meinen Arsch ziemlich gründlich untersuchen", berichtete Kruse seinen rund 497.000 Followern in seiner Instagram-Story.

Ganz schön aufgeregt war der Kicker im Vorhinein: "Ich saß da oben drin, ich war angespannt. Ich wusste, mein Arsch wird gleich untersucht. Und dann sitze ich im Wartezimmer und höre auf einmal die Frage von rechts: 'Sind Sie nicht der Fußballspieler?'"

Doch für die Fragen des interessierten Fans hatte der Ex-Nationalspieler gerade keinen Nerv. "Ich sag': 'Junge, ich werd' gleich an meinem Arsch untersucht - und Du willst mit mir Smalltalk führen? Äh, nee, danke.'" Natürlich sei er trotzdem freundlich geblieben.

Dann ging es endlich ins Sprechzimmer. Doch dort unterlief dem Fußballer gleich der nächste Fauxpas.