Max und Dilara Kruse enthüllen: So heftig fliegen bei ihnen die Fetzen

Bei Max Kruse (37) und seiner Frau Dilara (34) fliegen manchmal ordentlich die Fetzen – doch genau so mögen es die beiden.

Berlin - Bei Max Kruse (37) und seiner Frau Dilara (34) fliegen manchmal ordentlich die Fetzen – doch genau so mögen es die beiden.

Laut Max Kruse (37) brauche Dilara (34) die Streitigkeiten, um "in Wallungen zu kommen".
"Wenn mir einer sagt, sie streiten sich nicht, ist das die größte Lüge. Ich streite mich gerne mit meinem Mann, das macht mir Spaß", erklärte die Influencerin im Interview mit BILD. Außerdem genieße sie es, ihrem Partner gelegentlich auf die Nerven zu gehen.

Häufig gehe es dabei nicht einmal um etwas Konkretes, sagte Max. Es sei aus der Luft gegriffen, nur um sich zu streiten.

"Dilara braucht das wohl, um in Wallungen zu kommen", so der Fußballer. So könne sie ihr Temperament wieder aufleben lassen.

Selbst bei alltäglichen Dingen wie dem Haushalt komme es immer wieder zu Diskussionen. Der 37-Jährige meint, er übernehme meist das Waschen und bringe den Müll runter. "Um die Reinigung der Wohnung kümmert sich zu 80 Prozent eine Haushälterin", so der ehemalige Profi-Kicker.

Insgesamt schätze er die Aufgabenverteilung zwischen sich und Dilara auf 95 zu 5 ein. Doch seine Frau war anderer Meinung und widersprach sofort: "Das stimmt nicht."

Wie Max und Dilara ihre Konflikte lösen

Max und Dilara sind seit fünf Jahren ein unzertrennliches Team.
Max sagte, dass sie Konflikte häufig einfach aussitzen würden – manchmal sogar über mehrere Tage hinweg.

Er betonte, dass er sich für seine Fehler selbst entschuldige. Dilara hingegen würde irgendwas einfallen, wobei sie Hilfe braucht, und tue so, als ob alles in Ordnung sei.

Wie die 34-Jährige selbst erzählt, übernehme sie die aktivere Rolle, wenn ein Streit ernster werde.

Der ehemalige Nationalspieler und die Influencerin sind seit fünf Jahren ein Paar.

