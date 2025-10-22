"Er pusht uns alle": Tah zeigt, was Kane bei Bayern so besonders macht

München - Der FC-Bayern -Torjäger Harry Kane (32) legt bei den Münchnern gerade eine beeindruckende Leistung hin. Das finden auch seine Teamkollegen - und loben auch seine Führungsqualitäten .

Harry Kane (32) begeistert als Überflieger auf dem Platz. © Sven Hoppe/dpa

Innenverteidiger Jonathan Tah (29) fand bei einer Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Brügge preisende Worte.

"Natürlich macht er Tore, die macht er überragend. Ich glaube, da wird zu wenig drüber gesprochen."

Doch was Tah "persönlich pusht auf dem Platz und uns alle irgendwie mitreißt: Wir pressen Mann gegen Mann, und wenn sein Mann in die Tiefe läuft, dann läuft der mit und verteidigt mit".

Doch die Lobeshymne an seinen Kollegen geht noch weiter: "Und das kann man auch keinem beibringen, das muss aus einem selber kommen. Wenn es ein Spieler wie Harry Kane macht, der einfach die meisten Tore bei uns schießt, dann pusht das jeden und zieht jeden einfach mit. Das macht ihn gerade so besonders."