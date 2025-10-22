Nächster Rückschlag für Schumi-Junior? Mick droht das WEC-Aus

Nach seinem Formel-1-Aus könnte Mick Schumacher (26) auch die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) verlassen. (Archivfoto) © David Davies/PA Wire/dpa

Während sein Vertrag beim französischen Team Alpine nämlich im Sommer ausläuft, hat der Rennstall am Dienstag die Verpflichtung des Portugiesen António Félix da Costa (34) bekannt gegeben, der einen Vertrag über mehrere Jahre unterschrieben hat.

Ob er den 26-Jährigen im Cockpit beerben soll, bleibt zwar offen. Allerdings haben sich jüngst ohnehin die Anzeichen dafür vermehrt, dass Schumi-Junior ab 2026 wohl nicht mehr bei der WEC am Start sein wird. Für ihn könnte es laut Sport1 hingegen in die IndyCar-Series in die USA gehen.

Dort hatte Schumacher zuletzt bereits einige Testfahrten absolviert - und sich anschließend euphorisch gezeigt: "Es ist eine großartige Meisterschaft. Es war gut, das Auto und das Team kennenzulernen. Ich bin jung, deshalb möchte ich so viel wie möglich Rennen fahren, und ich glaube, dass die Menschen hier den Motorsport wirklich leben."

Zwar sei es immer sein Ziel gewesen, in die Formel 1 zurückzukehren. Weil sich diese Option allerdings nicht mehr ergeben habe, müsse er sich nun nach Alternativen umsehen - und da komme die US-amerikanische Rennserie den Vorstellungen Schumachers noch am nächsten.