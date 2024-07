Nach der Profikarriere: Max Kruse ist endlich Fußball-Weltmeister

Max Kruse (36) hat mit Team Germany die Weltmeisterschaft im Fußball unter Pokerspielern gewonnen. © Screenshot/Instagram/max.kruse10 (Bildmontage)

Den großen WM-Triumph 2014 in Brasilien mit der deutschen Fußballnationalmannschaft verpasste der 36-Jährige bekanntlich aufgrund von "Undiszipliniertheiten".

Und auch bei Olympia 2021 in Tokio verpasste Kruse den großen Wurf, als er einer von drei Routiniers war, die die deutschen Nachwuchstalente verstärken durften.

Zurzeit weilt der Ex-Fußballprofi bei der World Series of Poker (WSOP) in Las Vegas, aber damit hat sein Weltmeistertitel auch nur indirekt zu tun, denn eines der begehrten Bracelets konnte sich der Wahl-Berliner bislang nicht sichern.

Und sein Titel hat in der Tat etwas mit dem runden Kunstleder zu tun, denn der einstige Torjäger trat für Team Germany bei der "Weltmeisterschaft im Fußball unter Pokerspielern" an, wie er in seiner Story bei Instagram verkündete. Klar, dass Kruse bei den anderen deutschen Karten-Gurus ein willkommener Mitspieler war, zu denen unter anderem auch der Ex-Bundesliga-Profi Christoph Moritz (34) gehörte, der am Ende sogar zum Spieler des Turniers gewählt wurde.

Beim World Cup of Vegas, der zum zehnten Mal ausgetragen wurde, nahmen 2024 insgesamt 19 Mannschaften teil.