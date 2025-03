So viel Geld hat Max Kruse an Bundesliga-Stars verliehen und nie zurückbekommen

Max Kruse (38) heuerte in seiner aktiven Karriere gleich zweimal in Wolfsburg an. © RONNY HARTMANN/AFP

Das hätte ihm zumindest etwas finanziellen Ärger erspart. Der Ex-Union-Star hat während seiner aktiven Karriere immer mal wieder Geld verliehen - ohne es zurückzubekommen.

"Da könnte ich eine ganze Folge daraus machen. Ich persönlich habe in meinem Leben vielen Leuten schon Geld geliehen. Und ich habe es von vielen auch nicht zurückbekommen", erzählt Kruse in der aktuellen Episode des Podcasts "Flatterball", den er zusammen mit Martin Harnik (37) betreibt.

Es habe sich keiner getraut, ihm ins Gesicht zu sagen, dass er doch viel Geld habe. "Aber bei vielen weißt du einfach, dass das Geld nicht zurückkommt, wenn du ihnen Geld leihst."

So hat sich im Laufe der Karriere eine ganz schöne Summe angehäuft: "Wenn ich all mein Geld, das ich in meinem Leben verliehen hatte, wiederbekommen würde, dann wäre ich bestimmt schon bald bei 250.000 bis 300.000 Euro."

Interessant: Es waren nicht nur falsche Freunde oder Freunde in Not, sondern richtige Bundesliga-Stars dabei. Unter anderem lieh er einem ehemaligen Mitspieler von Werder Bremen eine große fünfstellige Summe.