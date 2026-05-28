Nach Liebes-Aus mit dänischem Model: Mick Schumacher zeigt erstmals seine neue Flamme
Indianapolis (USA) - Seit rund einem Jahr sind Mick Schumacher (27) und das dänische Modell Laila Hasanovic (25) getrennt. Nach Gerüchten um eine neue Flamme hat der Rennfahrer sie nun "vorgestellt".
Der Sohn von Motorsport-Legende Michael Schumacher (57) zeigte sich am vergangenen Wochenende erstmals mit seiner neuen Partnerin, der Violinistin Clara Ramos (25), in der Öffentlichkeit.
Arm in Arm mit der Portugiesin schlenderte der 27-Jährige bei der Siegerehrung des legendären "Indy 500"-Rennens über den roten Teppich.
Und wenn der ehemalige Formel-1-Pilot sich mit einer Frau so präsent zeigt, dann heißt es bei ihm in der Regel auch, dass es ihm ernst ist.
Wie "Bild" berichtet, habe Clara seinen Liebsten auch schon mehrmals in seiner neuen Teilzeit-Heimat Amerika besucht.
Auch bei Mama Corinna (57) und Schwester Gina (29) dürfte Micks neue Freundin schon mächtig Pluspunkte gesammelt haben. Denn die Geigenspielerin teilt eine große Leidenschaft mit den beiden Damen der Schumacher-Familie: Vor wenigen Wochen zeigte sich die 25-Jährige im Sattel eines Quarter Horse auf dem weitläufigen Trainingsplatz der "CS Ranch" der Schumachers.
Mick Schumacher scheint in der IndyCar-Serie Fuß zu fassen
Aber nicht nur in der Liebe läuft es derzeit gut für Mick, sondern auch sportlich. Nachdem es für die Formel 1 nicht gereicht hat, geht der Neffe von Sky-Experte Ralf Schumacher (50) inzwischen in der legendären IndyCar-Serie mit 16 Rennen an den Start.
Dort scheint der Schumi-Spross tatsächlich Fuß zu fassen - und erste Erfolge feiern zu können. Denn bei der glamourösen Gala durfte der 27-Jährige den begehrten "Rookie of the Year"-Award in Empfang nehmen.
Im Rennen am 24. Mai kam Mick als Bester der vier Neulinge ins Ziel. In seinem erst zweiten Ovalrennen überhaupt belegte er den 18 Platz, nachdem er von Position 27 ins Rennen gestartet war.
Und der 27-Jährige durfte sich nicht nur über die Auszeichnung freuen - es gab zudem noch einen Bonus von 50.000 Dollar.
Titelfoto: Jenna Fryer/AP/dpa