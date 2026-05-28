Nach Liebes-Aus mit dänischem Model: Mick Schumacher zeigt erstmals seine neue Flamme

Indianapolis (USA) - Seit rund einem Jahr sind Mick Schumacher (27) und das dänische Modell Laila Hasanovic (25) getrennt. Nach Gerüchten um eine neue Flamme hat der Rennfahrer sie nun "vorgestellt".

Mick Schumacher (27) hat sich in der Öffentlichkeit erstmals mit seiner neuen Freundin Clara Ramos (25, nicht im Bild) präsentiert. © Jenna Fryer/AP/dpa

Der Sohn von Motorsport-Legende Michael Schumacher (57) zeigte sich am vergangenen Wochenende erstmals mit seiner neuen Partnerin, der Violinistin Clara Ramos (25), in der Öffentlichkeit.

Arm in Arm mit der Portugiesin schlenderte der 27-Jährige bei der Siegerehrung des legendären "Indy 500"-Rennens über den roten Teppich.

Und wenn der ehemalige Formel-1-Pilot sich mit einer Frau so präsent zeigt, dann heißt es bei ihm in der Regel auch, dass es ihm ernst ist.

Wie "Bild" berichtet, habe Clara seinen Liebsten auch schon mehrmals in seiner neuen Teilzeit-Heimat Amerika besucht.

Auch bei Mama Corinna (57) und Schwester Gina (29) dürfte Micks neue Freundin schon mächtig Pluspunkte gesammelt haben. Denn die Geigenspielerin teilt eine große Leidenschaft mit den beiden Damen der Schumacher-Familie: Vor wenigen Wochen zeigte sich die 25-Jährige im Sattel eines Quarter Horse auf dem weitläufigen Trainingsplatz der "CS Ranch" der Schumachers.